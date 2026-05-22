Με σεβασμό στον θεσμικό ρόλο της Βουλευτού Λασιθίου κας Σπυριδάκη και αναγνωρίζοντας το δικαίωμα αλλά και την υποχρέωση του κοινοβουλευτικού ελέγχου, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι ζητήματα που αφορούν το Δικταίο Άντρο απαιτούν πλήρη και τεκμηριωμένη ενημέρωση, καθώς πρόκειται για ένα έργο με ιδιαίτερη σημασία για τον τόπο μας και όχι για πεδίο δημιουργίας εντυπώσεων.

Η επαναλαμβανόμενη αναφορά σε «δεύτερη χαμένη τουριστική χρονιά» δημιουργεί ένα κλίμα που δεν βοηθά ούτε την τοπική κοινωνία ούτε την εικόνα του Οροπεδίου Λασιθίου. Κατανοούμε την αγωνία και συμμεριζόμαστε την ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών, όμως θεωρούμε ότι η κινδυνολογία και οι γενικεύσεις δεν αποτυπώνουν με ακρίβεια την πραγματική εικόνα.

Εφόσον υπάρχει ενδιαφέρον για την πορεία του έργου, θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο πριν από δημόσιες τοποθετήσεις ή κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις να υπάρχει επικοινωνία με τους άμεσα εμπλεκόμενους φορείς. Ο Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου, ο Δήμαρχος και οι αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι είναι πάντοτε διαθέσιμοι να παρέχουν επίσημη, επικαιροποιημένη και ολοκληρωμένη ενημέρωση για κάθε στάδιο της εξέλιξης.

Το Δικταίο Άντρο δεν ανήκει ούτε σε κόμματα ούτε σε πολιτικές αντιπαραθέσεις. Ανήκει στην ιστορία, στον πολιτισμό και στην αναπτυξιακή προοπτική του τόπου μας. Για αυτό και πιστεύουμε ότι ο δημόσιος διάλογος πρέπει να στηρίζεται σε πραγματικά στοιχεία και σε συνεργασία με τους θεσμικούς φορείς που παρακολουθούν καθημερινά το έργο.

Είμαστε βέβαιοι ότι η πρόθεση της κας Βουλευτού δεν είναι να ενισχυθούν φωνές που επενδύουν στην απαξίωση ή στην αναστολή κάθε αναπτυξιακής προσπάθειας του τόπου μας. Για τον λόγο αυτό, την καλούμε ,ακόμη και μέσω μιας απλής επικοινωνίας ή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας να ενημερώνεται άμεσα από τον Δήμο, ώστε οι δημόσιες παρεμβάσεις να βασίζονται σε πλήρη εικόνα και να συμβάλλουν ουσιαστικά στην κοινή προσπάθεια για την επαναλειτουργία και την ανάδειξη του Δικταίου Άντρου.

Ο κοινός μας στόχος πρέπει να είναι ένας: η ολοκλήρωση του έργου και η επιστροφή του Δικταίου Άντρου στη θέση που του αξίζει.

Τέλος θα θέλαμε να ενημερώσουμε την κα Σπυριδάκη ότι πολύ σύντομα θα γίνει η επαναλειτουργία του Δικταίου Άντρου!

Από τον Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου