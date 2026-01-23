ΨΗΦΙΣΜΑ της Πνευματικής Εστίας Οροπεδίου Λασιθίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πνευματικής Εστίας Οροπεδίου Λασιθίου, με βαθιά θλίψη πληροφορήθηκε το άγγελμα του θανάτου του Ιωάννη Σφακιανάκη, πρώην Δημάρχου του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου, ο οποίος υπηρέτησε με ήθος, αφοσίωση και αγάπη τον τόπο μας, αφήνοντας σημαντικό αποτύπωμα στην αυτοδιοίκηση και στην κοινωνική ζωή του Οροπεδίου.

Αναγνωρίζοντας την προσφορά του στον Δήμο και τη συμβολή του στην πρόοδο και τη συνοχή της τοπικής κοινωνίας,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Να εκφράσει τα ειλικρινή και θερμά συλλυπητήρια της Πνευματικής Εστίας Οροπεδίου Λασιθίου στην οικογένεια και στους οικείους του εκλιπόντος. Να παραστεί αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου στην εξόδιο ακολουθία. Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στον τοπικό τύπο και να επιδοθεί αντίγραφό του στην οικογένεια του εκλιπόντος.

Τιμώντας τη μνήμη του Ιωάννη Σφακιανάκη, εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας για την προσφορά του στον τόπο και υποκλινόμαστε με σεβασμό στη διαδρομή και το έργο του.

Τζερμιάδων, 23 Ιανουαρίου 2026

Για το ΔΣ

Η Αντιπρόεδρος

Αντωνία Κυπριωτάκη