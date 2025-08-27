Σήμερα, στο Δημαρχείο Οροπεδίου Λασιθίου, ο Δήμαρχος μαζί με τους Αντιδημάρχους υποδέχθηκαν τη γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου του ΟΦΗ, η οποία πραγματοποιεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της στο Παμπατζιρίτειο Γήπεδο. Οι αθλήτριες και το προπονητικό επιτελείο εξέφρασαν την απόλυτη ικανοποίησή τους τόσο για τις εγκαταστάσεις του γηπέδου, όσο και για τις ιδανικές συνθήκες που προσφέρει το Οροπέδιο Λασιθίου, με το ιδιαίτερο κλίμα και το υψόμετρό του. Τόνισαν επίσης τη θερμή υποδοχή και τη στήριξη που λαμβάνουν από την τοπική κοινωνία. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι προπονητές και οι αθλήτριες αντάλλαξαν απόψεις με τον Δήμαρχο και τους Αντιδημάρχους σχετικά με μικρές βελτιωτικές παρεμβάσεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν στο Παμπατζιρίτειο Γήπεδο, με στόχο να εξελιχθεί σε ένα ολοκληρωμένο κέντρο προετοιμασίας. Η Δημοτική Αρχή ευχήθηκε στη γυναικεία ομάδα του ΟΦΗ κάθε επιτυχία στη νέα αγωνιστική περίοδο, με υγεία και δύναμη. Στο πλαίσιο της φιλοξενίας, το βράδυ ο Δήμαρχος θα παραθέσει δείπνο προς τιμήν όλων των μελών της ομάδας.