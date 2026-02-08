Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Σητείας αποδεικνύει έμπρακτα τη διαχρονική της προσπάθεια και τη στρατηγική της αντίληψη, έχοντας προχωρήσει εγκαίρως σε στοχευμένες ενέργειες για την προστασία του ελαιολάδου Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης ΠΟΠ «Σητεία Λασιθίου Κρήτης» σε διεθνές επίπεδο.

Έπειτα από πολυετή και συστηματική προσπάθεια, η Ένωση έχει διασφαλίσει την πλήρη κατοχύρωση και την προστασία της αυθεντικότητας του ελαιολάδου ΠΟΠ «Σητεία Λασιθίου» σε αγορές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, και συγκεκριμένα το 2019 στις χώρες της MERCOSUR (Βραζιλία, Αργεντινή, Ουρουγουάη και Παραγουάη) και το 2021 στην Ινδία.

Η ένταξη του ελαιολάδου ΠΟΠ «Σητεία Λασιθίου Κρήτης» σε καθεστώς διεθνούς προστασίας, στο πλαίσιο των υπό διαμόρφωση συμφωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες της MERCOSUR και με την Ινδία, αποτελεί εξέλιξη ιδιαίτερης σημασίας, καθώς διασφαλίζει την αναγνωρισιμότητα του προϊόντος και την νομική του προστασία. Με τον τρόπο αυτό αποτρέπεται η καταχρηστική εκμετάλλευση της ονομασίας του από προϊόντα απομίμησης που δεν πληρούν τις αυστηρές ευρωπαϊκές προδιαγραφές ποιότητας και προέλευσης.

Ιδιαίτερα σημαντικές εξαγωγικές προοπτικές και οφέλη προδιαγράφονται και για τον αγροδιατροφικό τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας με την Ινδία.

Έπειτα από τον μηδενισμό των έως πρότινος απαγορευτικών δασμών ύψους 45%, το ελαιόλαδο βρίσκεται πλέον σε πλεονεκτική θέση και συγκαταλέγεται στα προϊόντα που θα μπορούσαν να παρουσιάσουν αυξημένες πωλήσεις σε μια ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά, με αυξανόμενη προτίμηση στα ποιοτικά και υγιεινά προϊόντα.

Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για ξεχωριστή συμφωνία που αφορά τα προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ, η οποία αναμένεται να ενισχύσει τη διαφοροποίηση και την προστασία των ποιοτικών ευρωπαϊκών προϊόντων, συμβάλλοντας στον περιορισμό του αθέμιτου ανταγωνισμού.

Χαρακτηριστικό είναι ότι, ενώ η Περιφέρεια Κρήτης διαθέτει συνολικά 24 προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ, βάσει των ισχυουσών ρυθμίσεων προστατεύονται στις χώρες της MERCOSUR μόνο τα ελαιόλαδα ΠΟΠ «Σητεία Λασιθίου Κρήτης» και ΠΟΠ «Κολυμβάρι Χανίων Κρήτης», ενώ στην Ινδία προστατεύεται αποκλειστικά το ελαιόλαδο ΠΟΠ «Σητεία Λασιθίου Κρήτης»

Η Ένωση Σητείας έχει ήδη διασφαλίσει την κατοχύρωση της ονομασίας ΠΟΠ «Σητεία Λασιθίου Κρήτης» το 2019 στην Κίνα, καθώς και από το 2022 τη διεθνή της προστασία σε επίπεδο Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, μέσω της Πράξης της Γενεύης του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO), η οποία καλύπτει τα κράτη μέλη του ΟΗΕ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και άλλες χώρες της Ασίας και της Αφρικής που συμμετέχουν στη συμφωνία.

Επιπλέον, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της Ανατολικής και Νότιας Αφρικής, η Ένωση Σητείας υπέβαλε στις 22-05-2025 αίτημα ένταξης του ελαιολάδου ΠΟΠ «Σητεία Λασιθίου Κρήτης» στον κατάλογο των Γεωγραφικών Ενδείξεων που θα προστατεύονται στο πλαίσιο της συμφωνίας. Η συμφωνία αφορά τις χώρες Σεϋχέλλες, Μαυρίκιο, Ζιμπάμπουε και Μαδαγασκάρη, περιοχές με περιορισμένη εξαγωγική δραστηριότητα, αλλά με αυξανόμενο τουριστικό ενδιαφέρον από Ευρωπαίους πολίτες.

Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Σητείας, συνεχίζει με συνέπεια να εργάζεται για την προάσπιση και ανάδειξη του ελαιολάδου ΠΟΠ «Σητεία Λασιθίου Κρήτης» ενισχύοντας τη θέση του στις διεθνείς αγορές και στηρίζοντας ουσιαστικά την τοπική αγροτική οικονομία.

