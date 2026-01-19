Ο Σύλλογος Φίλων Νοσοκομείου Σητείας σας καλεί στην κοπή της βασιλόπιτας την Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026 στις 11:30 στην αίθουσα του Ξενοδοχείου Ίτανος.

Η παρουσία όλων είναι δύναμη, για το Νοσοκομείο.