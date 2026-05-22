Η Στέγη Βιτσέντζος Κορνάρος διοργανώνει από 12 έως 14 Ιουνίου το Λογοτεχνικό Φεστιβάλ Σητείας.

Αναλυτικά:

Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026, 20:00. Πολύκεντρο Δήμου Σητείας (Κονδυλάκη 16, Σητεία)

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ “Η Αρετούσα και ο Ερωτόκριτος” παραγωγή της Στέγης ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ, βασισμένη στον Ερωτόκριτο του Β. Κορνάρου.

Σκηνοθεσία: Θοδωρής Γκόνης

Προσαρμογή κειμένου: Παρασκευή Σαρμπάνη σε συνεργασία με τον Θοδωρή Γκόνη

Σκηνικά, κοστούμια: Μάρια Μπαχά με τη Βενετία Γαλανάκη στα υφαντά και τους αργαλειούς

Μουσική: Αλέξανδρος Γκόνης

Ηθοποιοί: Αναστασία Ραφαέλα Κονίδη, Ρωξάνη Καρφή, Δέσποινα Δρετάκη

Μετά την παράσταση θα παρατεθεί δείπνο από τη Στέγη ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ για τους συμμετέχοντες και τους προσκεκλημένους του Φεστιβάλ, στο εστιατόριο DaGiorgio

Σάββατο 13 Ιουνίου 2026, Πολύκεντρο Δήμου Σητείας

11:00: Το ιστορικό μυθιστόρημα, Νοσταλγία, σύγχρονη οπτική πάνω στο παρελθόν, η ιστορία ως μέσο αλληγορίας;

Συμμετέχουν: Ρέα Γαλανάκη, Ισίδωρος Ζουργός, Βασίλης Παπαδόπουλος, Έλενα Χουζούρη

Συντονισμός: Κατερίνα Σχινά

18:00: Τα όρια της αυτοβιογράφησης στη σκηνοθεσία της μυθοπλασίας

Συμμετέχουν: Νίκος Δαββέτας, Ανδρέας Μήτσου, Δημοσθένης Παπαμάρκος, Μαρία Φακίνου

Συντονισμός: Αντιγόνη Βλαβιανού

20:30: Στέγη ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ (Β. Κορνάρου 97, Σητεία)

Εγκαίνια έκθεσης ζωγραφικής του Βασίλη Σολιδάκη με ξενάγηση από τον ζωγράφο.

Θα ακολουθήσει μικρή δεξίωση (στον χώρο της Στέγης) για τους συμμετέχοντες και τους προσκεκλημένους του Φεστιβάλ.

Κυριακή 14 Ιουνίου 2026, Πολύκεντρο Δήμου Σητείας (Κονδυλάκη 16, Σητεία)

11:00 π.μ. Ντοπιολαλιά και εντοπιότητα στη λογοτεχνία μας, Πώς το τοπικό γίνεται οικουμενικό

Συμμετέχουν: Θεόδωρος Γρηγοριάδης, Νάσια Διονυσίου, Κώστας Λογαράς, Μανόλης Μιαουδάκης

Συντονισμός: Κώστας Κατσουλάρης

18:00. Το σύγχρονο ελληνικό αστυνομικό μυθιστόρημα

Συμμετέχουν: Ανδρέας Αποστολίδης, Μίνως Ευσταθιάδης, Δημήτρης Μαμαλούκας, Χίλντα Παπαδημητρίου,

Συντονισμός: Γιάννης Μπασκόζος

21:00. Ενετικό Φρούριο ΚΑΖΑΡΜΑ Σητείας, Συναυλία του Νίκου Κυπουργού, Δώρος Δημοσθένους-τραγούδι

Ελίτα Κουνάδη-τραγούδι, Σοφία Ευκλείδου-βιολοντσέλο, Κώστας Ιωαννίδης-κλαρινέτο , σαξόφωνο, Μιλτιάδης Παπαστάμου-βιολί, Θόδωρος Κοτεπάνος-πιάνο, Μάρω Παναγή-κρουστά, Συμμετέχει η χορωδία της Μουσικής Σχολής ΑΡΕΤΟΥΣΑ

Την επιμέλεια και τον σχεδιασμό του προγράμματος έχουν αναλάβει η Λουκία Δέρβη και ο Αλέξης Πανσέληνος, διαμορφώνοντας ένα συνεκτικό και δυναμικό πλαίσιο που αναδεικνύει τη σύγχρονη ελληνική δημιουργία.

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Συνδιοργάνωση: Στέγη ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ – ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Με την υποστήριξη του Δήμου Σητείας

Χορηγοί επικοινωνίας: ΕΡΤ3 – EΡΤ – ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΕΡΤ ΧΑΝΙΩΝ – LiFO