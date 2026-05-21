Σήμερα, Πέμπτη 21 Μαϊου και ώρα 20:30 στην κεντρική πλατείας της πόλης θα πραγματοποιηθεί η συναυλία με την μουσική ομάδα Alcedo Folk Group.

Κρήτη: Ένα απίθανο σταυροδρόμι ιστορίας και πολιτισμών.

Alcedo folk band: Μια μουσική ομάδα με επιρροές ποικίλες και παλέτα πολύχρωμη.

Το σταυροδρόμι του κόσμου: Μια μουσική παράσταση με τραγούδια από την Κρήτη και από τόπους κοντινούς σε αυτήν, Ανατολή και Δύση, που άφησαν το καθρέφτισμά τους στο νησί. Έλληνες, Ρωμαίοι, Βυζαντινοί, Άραβες, Βενετοί, Οθωμανοί και άλλοι άφησαν το δικό τους αποτύπωμα στην Κρήτη, με αποτέλεσμα ένα μωσαϊκό τεχνών και ιδεών.

Η βασική ιδέα της παράστασης Το σταυροδρόμι του κόσμου είναι να «ζωγραφίσει» την πολυπολιτισμικότητα της Κρήτης μέσα από διαφορετικές μουσικές, τραγούδια και χορούς φωτίζοντας έτσι με φαντασία τις επιρροές της.