Στην Σητεία μετέβη το μεσημέρι της Παρασκευής ο Αρχηγός του ΓΕΑ Αντιπτέραρχος Δημοσθένης Γρηγοριάδης. Η επίσκεψη του γίνεται με αφορμή την παρουσίαση των εξομοιωτών πτήσης F-16 Fighting Falcon Block 52+Advanced και F-35Lighting II η οποία πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι στο αίθριο του ξενοδοχείου Ιτανος .

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε παρουσία του Αντιπροέδρου της Βουλής κ Γιάννη Πλακιωτάκη , του Δημάρχου Σητείας Γιώργου Ζερβάκη, εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης καθώς και των αρχών της περιοχής .

Η δράση θα συνεχιστεί το Σάββατο 15 και την Κυριακή 16 Μαΐου κατά την διάρκεια της οποίας μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν την Πολεμική Αεροπορία από κοντά μέσα από εξομοιωτές και με την καθοδήγηση Ιπτάμενων Αξιωματικών να ζήσουν ξεχωριστή διαδραστική εμπειρία.

Με θερμά λόγια υποδέχθηκαν στην Σητεία τόσο ο κ Πλακιωτάκης όσο και ο κ Ζερβάκης τον κ Γρηγοριάδη ο οποίος θα παραμείνει στην περιοχή μέχρι την Κυριακή . Αλλά και ο ίδιος – ο οποίος έχει επισκεφθεί και στο παρελθόν την περιοχή της Σητείας – εξέφρασε την χαρά του για την παρουσία του εκ νέου στον τόπο . Αφορμή στην παρούσα φάση αποτέλεσε η παρουσίαση του προγράμματος – που έχει ξεκινήσει από το 2024- με τίτλο «Ερχόμαστε εμείς σε εσάς» .

Όπως τόνισε ο Αρχηγός του ΓΕΑ «έχουμε κατασκευάσει – προσωπικό της Αεροπορίας – εξομοιωτές και μεταβαίνουμε σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, έχοντας ξεκινήσει από τα Ιωάννινα κι ακολούθως στην Καστοριά, την Ξάνθη, Θεσσαλονίκη, Αθήνα σε διάφορους δήμους και ήρθε η ώρα της Κρήτης. Θα πάμε και στο Ηράκλειο, στα Χανιά. Ήρθαμε πρώτα στην όμορφη Σητεία . Ο σκοπός μας είναι απλός . Ξέρουμε ότι ο κόσμος αγαπάει την Πολεμική Αεροπορία , ξέρουμε ότι το αεροπλάνο πάντα συγκλονίζει και ξεσηκώνει όχι μόνο την νεολαία , ακόμα κι εγώ που είμαι Αρχηγός, όταν περνάει αεροπλάνο πραγματικά συγκλονίζομαι . Θέλαμε λοιπόν να έρθουμε εδώ, να έρθουν τα νέα παιδιά να γνωρίσουν τη δουλειά μας , όχι μόνο των αεροπόρων, των τεχνικών και όλων των άλλων ειδικοτήτων που έχουμε στην Πολεμική Αεροπορία, υπό τύπου ας πούμε επαγγελματικού προσανατολισμού αλλά και να επιλύσουν απορίες που πιθανόν να έχουν από τους επαγγελματίες του είδους . Και γιατί όχι , μεθαύριο να έρθουν στις τάξεις μας . Αυτός είναι ο σκοπός και νομίζω ότι δίδεται και μια ευκαιρία στις τοπικές κοινότητες για κάτι διαφορετικό , μια δραστηριότητα που δεν είναι συνηθισμένη . Προτρέπω τον καθένα – είναι για όλες τις ηλικίες – να έχουν την εμπειρία του αεροπλάνου , μπαίνοντας σε ένα ν από τους εξομοιωτές . Να σημειώσω ότι πέραν του F16 έχουμε φέρει και τον εξομοιωτή του F35 ο οποίος κατασκευάζεται στην Ελλάδα γιατί θα θέλαμε να δουν τα παιδιά ποιο είναι το αεροπλάνο που αν αποφασίσουν να μπουν στην Πολεμική Αεροπορία θα είναι το πρώτο , γιατί θα έχουμε από το 2028 στην Αμερική και από το ’30 θα έρθουν τα πρώτα στην Ελλάδα .»

ΜΑΡΙΖΑ ΨΑΡΑΚΗ