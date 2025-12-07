Μία ένοπλη ληστεία από ανήλικο σημειώθηκε χθες το μεσημέρι, Σάββατο (6/12/2025), στο Νέο Ηράκλειο, όταν 16χρονος επιτέθηκε σε δύο 12χρονα κορίτσια με την απειλή μαχαιριού για να τις ληστέψει.

Ειδικότερα, ο κατηγορούμενος που συνελήφθη φαίνεται να πλησίαζε χθες το μεσημέρι τις δύο ανήλικες στο Νέο Ηράκλειο, με στόχο τη ληστεία, και να έκλεψε το κινητό της μίας απειλώντας την με μαχαίρι.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον εντοπίσουν σε κοντινή απόσταση, ο οποίος όταν τους είδε άρχισε να τρέχει για να ξεφύγει, ωστόσο δεν τα κατάφερε αφού ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς.

Μετά από έρευνα, βρέθηκε στην κατοχή του το μαχαίρι με το οποίο έκανε τη ληστεία, καθώς και το κινητό τηλέφωνο το οποίο είχε κλέψει και δώθηκε πίσω στην 12χρονη στην κάτοχό του.

Ο συλληφθείς με τη σε βάρος του δικογραφία οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ σε βάρος του γονέα του σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου, όπως αναφέρει το cretalive.