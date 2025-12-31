ΑΑΔΕ: Επιπλέον καταβολές επιστροφής ενοικίου 8,9 εκ ευρώ σε 39,3 χιλιάδες δικαιούχους

ΑΑΔΕ: Επιπλέον καταβολές επιστροφής ενοικίου 8,9 εκ ευρώ σε 39,3 χιλιάδες δικαιούχους

31/12/2025

Ποιες φορολογικές υποχρεώσεις πρέπει να πληρωθούν σήμερα

31/12/2025
ΑΑΔΕ: Από 01/01 η υποβολή στο Μητρώο του ετήσιου αρχείου εισοδημάτων

ΑΑΔΕ: Από 01/01 η υποβολή στο Μητρώο του ετήσιου αρχείου εισοδημάτων

31/12/2025

Επιχειρησιακό σχέδιο για το λιμάνι Αγ. Νικολάου

Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων τμήματος Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Αγίου Νικολάου

31/12/2025
Κυβερνητικές πηγές για τις δηλώσεις Τραμπ: Ο νόμος των ΗΠΑ απαγορεύει τα F-35 στην Τουρκία όσο διατηρεί S-400

Κυβερνητικές πηγές για τις δηλώσεις Τραμπ: Ο νόμος των ΗΠΑ απαγορεύει τα F-35 στην Τουρκία όσο διατηρεί S-400

31/12/2025
Περού: Σύγκρουση τρένων στο Μάτσου Πίτσου – Αναφορές για έναν νεκρό και τουλάχιστον 30 τραυματίες

Περού: Σύγκρουση τρένων στο Μάτσου Πίτσου – Αναφορές για έναν νεκρό και τουλάχιστον 30 τραυματίες

31/12/2025
Δυτική Όχθη: Ισραηλινοί στρατιώτες σκότωσαν 20χρονο Παλαιστίνιο – Ισχυρίζονται ότι προσπάθησε να τους παρασύρει με αυτοκίνητο

Δυτική Όχθη: Ισραηλινοί στρατιώτες σκότωσαν 20χρονο Παλαιστίνιο – Ισχυρίζονται ότι προσπάθησε να τους παρασύρει με αυτοκίνητο

31/12/2025
ΕΣΠΑ
Τετάρτη, 31 Δεκεμβρίου, 2025
No Result
View All Result
No Result
View All Result
No Result
View All Result

ΑΑΔΕ: Επιπλέον καταβολές επιστροφής ενοικίου 8,9 εκ ευρώ σε 39,3 χιλιάδες δικαιούχους

by anatolh kim
31/12/2025
in Ελλάδα, Πολιτική
Share on FacebookShare on Twitter
Επιπλέον 8,9 εκατ. ευρώ καταβλήθηκαν σήμερα στους τραπεζικούς λογαριασμούς 39.330 δικαιούχων επιστροφής ενοικίου, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Οι νέες πληρωμές αφορούν δικαιούχους, οι οποίοι δεν είχαν εισπράξει τα ορθά ποσά τον Νοέμβριο και προέβησαν σε δήλωση του σωστού ΙΒΑΝ ή διορθώσεις και συμπληρώσεις στις φορολογικές δηλώσεις τους, στο διάστημα από 1/10/2025 μέχρι και 12/12/2025.

Για όσους υπέβαλαν αρχική ή τροποιητική δήλωση φόρου εισοδήματος 2024, μετά τις 30 Σεπτεμβρίου 2025, η επιστροφή του ενοικίου υπολογίστηκε εκ νέου, με βάση την απόφαση των υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργου Κώτσηρα και Θάνου Πετραλιά, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή (Α. 1199/2025). Αυτή προβλέπει ειδική διαδικασία συμπληρώσεων και διορθώσεων για την καταβολή της ενίσχυσης ή του τυχόν επιπλέον δικαιούμενου ποσού, που προκύπτει σε σχέση με την πληρωμή, η οποία έγινε στις 28/11/2025.

Ειδικότερα:

– 11,3 χιλιάδες δικαιούχοι γνωστοποίησαν λογαριασμό ΙΒΑΝ,

– 2 χιλιάδες δικαιούχοι υπέβαλαν αρχική δήλωση μετά τις 30/9/2025,

– 12,2 χιλιάδες δικαιούχοι πρόσθεσαν δαπάνη για κύρια ή φοιτητική κατοικία

– οι υπόλοιποι δικαιούχοι διόρθωσαν τα στοιχεία του πίνακα 6 του Ε1 για τη δαπάνη ενοικίου (εκμισθωτές, ετήσιο μίσθωμα, αριθμό δήλωσης μίσθωσης, αριθμό παροχής κ.ά.). Από αυτούς, 11,5 χιλιάδες δικαιούχοι συμμετείχαν και στην αρχική καταβολή στις 28/11/2025.

Ωστόσο, μετά την πληρωμή και των νέων δικαιούχων, παραμένουν χωρίς λογαριασμό ΙΒΑΝ, 24 χιλιάδες δικαιούχοι.

Για δηλώσεις που υποβλήθηκαν ή τροποποιήθηκαν από 13/12/2025 μέχρι και σήμερα, 30/12/2025, η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί στις 15/1/2026.

Επισημαίνονται τα εξής:

– Ο επανυπολογισμός του ποσού της επιστροφής ενοικίου γίνεται για τα συνολικά ετήσια ενοίκια που καταβλήθηκαν το φορολογικό έτος 2024 (για κύρια ή/και φοιτητική κατοικία) και πραγματοποιείται αυτόματα με βάση τα νέα στοιχεία των δηλώσεων.

– Απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της πληρωμής είναι η δήλωση έγκυρου λογαριασμού IBAN του δικαιούχου στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή Μητρώο & Επικοινωνία > Δήλωση Λογαριασμού IBAN ή μέσω του myAADEapp στην επιλογή Στοιχεία Επικοινωνίας > IBAN.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:

– Τηλεφωνικά: Στο 1521 (χωρίς χρέωση), εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 20:00.

– Ψηφιακά: Στο my1521 (24/7), επιλέγοντας: Κοινωνική πολιτική & Επιδόματα > Επιδόματα > Στεγαστικά προγράμματα > Επιστροφή ενοικίου.
www.real.gr

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result

Copyright © Εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ

Powered & Designed by
1 BIT - ONE BIT - Σχεδιασμός ιστοσελίδων - Προώθηση ιστοσελίδων - Digital Marketing