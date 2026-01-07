ΑΑΔΕ: Στόχος για 72.800 φορολογικούς ελέγχους το 2026 – Στο «μικροσκόπιο» δηλώσεις εισοδήματος, ΦΠΑ και ακινήτων της τελευταίας τριετίας

Στο μικροσκόπιο χιλιάδες υποθέσεις φορολογίας ακινήτων, ΦΠΑ και δηλώσεις φόρου εισοδήματος βάζει για το 2026 η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, προγραμματίζοντας τους ελέγχους της νέας χρονιάς.

Με νέα απόφαση (Α.1190/2025) του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, καθορίστηκε ο συνολικός αριθμός των φορολογικών ελέγχων και ερευνών που θα διενεργηθούν κατά τη διάρκεια του 2026.

Σύμφωνα με την απόφαση, το βάρος των ελέγχων του νέου έτους πέφτει κατά κύριο λόγο σε δηλώσεις εισοδήματος, ΦΠΑ και μεταβιβάσεων ακινήτων της τελευταίας τριετίας.

Και συγκεκριμένα :

οι ελεγκτικές υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιώ ν (Γ.Δ.Φ.Λ.) θα διενεργήσουν 26.000 πλήρεις και μερικούς φορολογικούς ελέγχους. Εξ αυτών, τουλάχιστον το 80% των υποθέσεων θα αφορά φορολογικά έτη, χρήσεις, υποθέσεις, περιόδους ή υποχρεώσεις της τελευταίας πενταετίας. Ενώ ποσοστό τουλάχιστον 75% των παραπάνω ελέγχων θα αφορούν, καταρχήν, ελέγχους της τελευταίας τριετίας.

ν (Γ.Δ.Φ.Λ.) θα διενεργήσουν 26.000 πλήρεις και μερικούς φορολογικούς ελέγχους. Εξ αυτών, τουλάχιστον το 80% των υποθέσεων θα αφορά φορολογικά έτη, χρήσεις, υποθέσεις, περιόδους ή υποχρεώσεις της τελευταίας πενταετίας. Ενώ ποσοστό τουλάχιστον 75% των παραπάνω ελέγχων θα αφορούν, καταρχήν, ελέγχους της τελευταίας τριετίας. επιπλέον 25.400 μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι θα διενεργηθούν από τα Ελεγκτικά Κέντρα (ΕΛ.ΚΕ.) Αττικής και Θεσσαλονίκης, τις Δ.Ο.Υ. , το ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής, τα ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Αττικής και Θεσσαλονίκης, τα ΚΕ.ΦΟ.Κ. Αττικής και Θεσσαλονίκης και λοιπές υπηρεσίες, με στόχο τη διαπίστωση της ορθής εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, που σχετίζονται κυρίως με την έκδοση αποδείξεων και την αποστολή τους στο Taxis.

άλλοι 2.500 έλεγχοι θα διεξαχθούν για τη διαπίστωση της ορθής εκπλήρωσης των υποχρεώσεων στη φορολογία μεταβίβασης ακινήτων, κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών (Φορολογία Κεφαλαίου).

Επιπλέον αυτών, οι Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) επιφορτίζονται να διενεργήσουν:

τουλάχιστον 18.000 στοχευμένους μερικούς επιτόπιους ελέγχους και

τουλάχιστον 900 ελέγχους και έρευνες φοροδιαφυγής.

Οι φορολογικοί έλεγχοι αυτοί μαζί με τους τελωνειακούς, των οποίων επίκειται η ανακοίνωση και εφαρμογή, θα αποτελέσουν τον βασικό κορμό του νέου επιχειρησιακού σχεδίου που θα ανακοινώσει η ΑΑΔΕ, με στόχο την περαιτέρω μείωση της φοροδιαφυγής και των απωλειών εσόδων ΦΠΑ της χώρας μας, κοντά στα μέσα επίπεδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

