Αγρότες: Σήμερα η εξειδίκευση των μέτρων – Τι θα ανακοινωθεί

Aπό αύριο οι αγρότες προγραμματίζουν νέο γύρο κινητοποιήσεων ενώ σήμερα η κυβέρνηση εξειδικεύει το πακέτο των μέτρων.

Τις ανακοινώσεις θα κάνουν σήμερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και οι υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου και ο υφυπουργός Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς.

Το περιεχόμενο των κυβερνητικών ανακοινώσεων



Οπως αναφέρει το Εuro2day, τα βασικά σημεία του πακέτου των μέτρων είναι τα ακόλουθα:

Αγροτικό ρεύμα: Η τιμή μειώνεται από τα 9,2 λεπτά/κιλοβατώρα περίπου στα 8,5 λεπτά, με τη ΔΕΗ να φέρεται να έχει συμφωνήσει στο νέο τιμολόγιο.

Επιστροφή ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο: Υπάρχει έτοιμη πρόταση από το υπουργείο Οικονομικών και την ΑΑΔΕ για επιστροφή του φόρου απευθείας στην αντλία, ώστε να αντιμετωπιστούν καθυστερήσεις και αδικίες. Παράλληλα, θα επανεξεταστούν τα λίτρα πετρελαίου ανά καλλιέργεια μέσω ειδικής εφαρμογής στο κινητό του αγρότη.

Ελληνοποιήσεις εισαγόμενων προϊόντων: Το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προτείνει σύστημα πλήρους ιχνηλασιμότητας. Η κυβέρνηση ξεκαθαρίζει ότι, αν δεν υπάρξει διάλογος, θα προχωρήσει μονομερώς στην εφαρμογή του μέτρου.

ΟΣΔΕ: Το ζήτημα θεωρείται ουσιαστικά λυμένο σε συμφωνία με την Κομισιόν. Οι εκτάσεις καταχωρούνται πλέον με υπεύθυνες δηλώσεις που υποβάλλονται άμεσα.

Αποζημιώσεις: Προβλέπεται επιδότηση 100% από τον ΕΛΓΑ (με τροποποίηση του κανονισμού του) για τις ασφαλισμένες ζημιές, ενώ θα εξειδικευτεί και ο τρόπος καταβολής των επιπλέον 160 εκατ. ευρώ που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη Βουλή για γεωργούς και κτηνοτρόφους.

Συμφωνία MERCOSUR: Η κυβέρνηση εκτιμά ότι δεν υπάρχει άμεσο ζήτημα για την Ελλάδα, δηλώνει όμως ανοιχτή σε συζήτηση και διαβεβαιώνει ότι θα ζητηθούν από την Ε.Ε. συγκεκριμένες ασφαλιστικές δικλείδες.

Όπως σημειώνουν κυβερνητικά στελέχη, τα παραπάνω μέτρα αφορούν το σύνολο του αγροτικού κόσμου, ενώ τα επιμέρους και τοπικά ζητήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο των συζητήσεων που επιδιώκεται να ξεκινήσουν.

Tη Δευτέρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ερωτηθείς για τις αγροτικές κινητοποιήσεις ανέφερε τα εξής: «Την Τετάρτη το πρωί η κυβέρνηση θα προβεί σε ανακοινώσεις, θα εξειδικεύσει τα μέτρα τα οποία έχουν αναγγελθεί είτε με την παρουσία αγροτών, είτε χωρίς την παρουσία των αγροτών. Τα μέτρα αυτά αφορούν όλους τους αγρότες και όχι μία μειοψηφία που βρίσκεται στα μπλόκα. Αυτά είναι τα μέτρα και δεν θα υπάρχουν άλλα. Και δεν υπάρχει νομίζω άλλη υπομονή. Μπορεί όλοι να στηρίζουμε τους αγρότες αλλά είμαστε και κυβέρνηση όλων των Ελλήνων, όλων των πολιτών. Θεωρούμε ότι είναι καλό όσοι αγρότες επιθυμούν να έρθουν να συζητήσουμε αυτές τις ανακοινώσεις και να τις κάνουμε παρουσία τους και θα προχωρήσουμε μπροστά».

Σε επόμενη ερώτηση τι σημαίνει δεν υπάρχει άλλη υπομονή, απάντησε πως «σε μια λογική στάθμισης η κυβέρνηση συνολικά εξάντλησε την επιείκεια σε κάτι το οποίο συνέβη, δεν υπάρχει κράτος στον κόσμο που να μπορεί να εκτελέσει επιχείρηση εκκένωσης των δρόμων από τρακτέρ». Πρόσθεσε πως τα 4000-5000 τρακτέρ είναι η μειοψηφία των αγροτών. «Θεωρώ ότι κάπου πρέπει να μπει ένα όριο σε όλο αυτό. Δεν μπορείς να ανέχεσαι για πολύ καιρό μια κατάσταση ταλαιπωρίας. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα χρειαστεί να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Δεν υπάρχει ανάγκη νέας νομοθέτησης μέτρων. Υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο. Δεν θέλουμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο αλλά τα όρια έχουν εξαντληθεί και ίσως είμαστε στο και πέντε. Το νέο ξυλόλιο είναι ότι η αστυνομία κλείνει τους δρόμους. Όπως κατέρρευσαν αυτές οι θεωρίες συνωμοσίας έτσι θα καταρρεύσει και η θεωρία ότι η κακιά αστυνομία δεν έχει τίποτα άλλο να κάνει από το να κλείνει τους δρόμους. Η αστυνομία διαχειρίστηκε κατάσταση που δημιουργήθηκε από τα μπλόκα. Είναι αστεία διατύπωση και κατηγορία κατά της αστυνομίας. Η αστυνομία έκανε το καλύτερο δυνατό για να είναι ο κόσμος ασφαλής σε μια δύσκολη κατάσταση που δοκίμασε τις αντοχές των ανθρώπων», πρόσθεσε.

