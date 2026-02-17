Η διακεκριμένη βυζαντινολόγος Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ, η οποία απεβίωσε τη Δευτέρα σε ηλικία 99 ετών, θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα πριν την εξόδιο ακολουθία που θα τελεστεί αύριο, Τετάρτη, στις 13:00, στην Μητρόπολη Αθηνών.

Η Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ υπήρξε μια κορυφαία προσωπικότητα της ελληνικής και ευρωπαϊκής πνευματικής ζωής, έχοντας γίνει η πρώτη γυναίκα πρύτανης στη Σορβόνη και αφήνοντας σημαντικό συγγραφικό έργο γύρω από το Βυζάντιο. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1926, σε μια οικογένεια μικρασιατικής καταγωγής. Αποφοίτησε από το Δ΄ Γυμνάσιο Αθηνών και στη συνέχεια σπούδασε Ιστορία και Αρχαιολογία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κατά τη διάρκεια της Κατοχής, εντάχθηκε στην ΕΠΟΝ, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για τις μαθήτριες του Παγκρατίου υπό την καθοδήγηση του Χρήστου Πασαλάρη. Κατά τη διάρκεια της ζωής της είχε λάβει πολλά βραβεία αλλά και τιμητικές διακρίσεις.