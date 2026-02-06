Ανάκληση παρτίδων βρεφικού γάλακτος της Nestle, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα

Περιγραφή προϊόντος Αριθμός Παρτίδας Ημ.λήξης

NAN SENSITIVE PLUS DENWHSPB290 12x400gGR 51250742C1 30/11/2026

NAN SENSITIVE PLUS DENWHSPB290 12x400gGR 52610742C2 31/03/2027

NAN SUPREME 1 DENWHPB288 12x400g GR 51460742C1 31/05/2027

NAN OPTIPRO 1 NLNWPB261 6x800g GR 52620346AE 30/09/2027

NAN OPTIPRO 1 NLNWPB261 6x800g GR 51230346AE 31/05/2027

NAN AR LR FRNWSB324 Bte 12x400g GR 5186080662 31/07/2027

NAN Lactose Free NLNWB333 12x400g GR 51520346AD 30/06/2027

S-26 GOLD 1 NLNWPB109-2 12x400g GR 51550346AE 30/06/2027

ALFAMINO JUNIOR ACS042 6x400g N1 XE 52760017Y2 10/03/2027

ALFAMINO ACS041 6x400g N1 GR 51130017Y3 23/04/2027

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την ανάκληση των παραπάνω παρτίδων, όπως περιγράφονται στον σχετικό πίνακα, κατόπιν ενημέρωσης από την εταιρεία Nestlé της πιθανής παρουσίας cereulide, που παράγεται από τον μικροοργανισμό Bacillus Cereus, σε ένα από τα συστατικά συγκεκριμένου προμηθευτή, το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί στις εν λόγω παρτίδες.

Η παρούσα Απόφαση εκδίδεται προληπτικά με σκοπό την ενίσχυση της εθελοντικής ανάκλησης της παραγωγού εταιρείας και εκτείνεται μέχρι το επίπεδο του καταναλωτή.

Οι καταναλωτές που έχουν αγοράσει κάποιο προϊόν από τις αναφερόμενες παρτίδες, καλούνται να μην το χρησιμοποιήσουν και να επιστρέψουν το προϊόν στο σημείο από το οποίο το αγόρασαν, ακολουθώντας τις οδηγίες της εταιρείας για αντικατάσταση.

Οι αναφερόμενες εταιρείες που είναι υπεύθυνες για την κυκλοφορία των προϊόντων στην ελληνική αγορά, οφείλουν να επικοινωνήσουν άμεσα με τους αποδέκτες προκειμένου να επιστραφούν τα προϊόντα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Τα σχετικά παραστατικά τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.