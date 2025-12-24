Επτά δράσεις για νέες θέσεις εργασίας – Ποιους αφορούν

Τα προγράμματα που θα «τρέξουν» το επόμενο εξάμηνο στοχεύουν στη στήριξη 70.000 ανέργων.

Της ΑΡΓΥΡΩΣ Κ. ΜΑΥΡΟΥΛΗ

Στην υλοποίηση επτά δράσεων τους επόμενους έξι μήνες για περίπου 70.000 ανέργους προχωρά η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 500 εκατ. ευρώ, με στόχο τη δημιουργία δεκάδων χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Το νέο αυτό πλέγμα ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης σχεδιάστηκε με βάση τις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας και τις διαρθρωτικές προκλήσεις που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες. Σύμφωνα με τη διοικήτρια της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμόβα, στο επίκεντρο των παρεμβάσεων βρίσκονται οι γυναίκες, οι νέοι, οι μακροχρόνια άνεργοι, οι εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας, αλλά και άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές κατηγορίες και δυσκολεύονται να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας.

Παράλληλα, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ενίσχυση της νέας επιχειρηματικότητας, με προγράμματα που προσφέρουν επιδότηση εκκίνησης και ουσιαστική υποστήριξη σε χιλιάδες ανέργους που επιλέγουν να ιδρύσουν τη δική τους επιχείρηση. Τα νέα προγράμματα που θα υλοποιηθούν είναι τα εξής:

1. Πρόγραμμα πρόσληψης 10.000 μητέρων ανήλικων τέκνων

Το πρώτο από τα νέα προγράμματα που θα ενεργοποιηθεί το πρώτο δίμηνο του έτους αφορά την πρόσληψη 10.000 ανέργων γυναικών, με έμφαση στις μητέρες παιδιών έως 15 ετών. Στόχος είναι η ενίσχυση της γυναικείας απασχόλησης και η διευκόλυνση της επιστροφής των μητέρων στην αγορά εργασίας, μέσα από επιδοτούμενες θέσεις διάρκειας 12 έως 18 μηνών. Το πρόγραμμα προβλέπει 5.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης και 5.000 θέσεις μερικής απασχόλησης, με μηνιαία επιδότηση έως 1.004 ευρώ και προϋπολογισμό 101,8 εκατ. ευρώ. Για τις θέσεις πλήρους απασχόλησης, η επιχορήγηση ανέρχεται έως το 70% του κόστους για γυναίκες άνεργες έως 12 μήνες και έως το 80% για μακροχρόνια άνεργες ή μητέρες ανήλικων τέκνων. Στις θέσεις μερικής απασχόλησης η επιδότηση φτάνει έως τα 680 ευρώ μηνιαίως. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας της ΔΥΠΑ, η οποία θα διαθέτει ψηφιακό μητρώο υποψηφίων.

2. Επιχειρηματικότητα νέων 18-29 ετών

Το πρόγραμμα αφορά τη στήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας και προβλέπει τη δημιουργία 2.114 νέων επιχειρήσεων με επιχορήγηση 17.500 ευρώ ανά δικαιούχο. Η δράση απευθύνεται σε νέους 18-29 ετών, εγγεγραμμένους στη ΔΥΠΑ, με στόχο να ενθαρρυνθεί η αυτοαπασχόληση και να αναπτυχθούν βιώσιμες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες. Η επιχορήγηση καταβάλλεται σε τρεις δόσεις:

5.500 ευρώ με την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ.

6.000 ευρώ μετά τη συμπλήρωση του πρώτου εξάμηνου λειτουργίας.

6.000 ευρώ μετά το δεύτερο εξάμηνο.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 37 εκατ. ευρώ, με έμφαση σε γυναίκες άνεργες που θα δραστηριοποιηθούν σε τομείς πράσινης και ψηφιακής ανάπτυξης. Οι συμμετέχοντες μπορούν να λειτουργήσουν ως ατομικοί επιχειρηματίες ή να συστήσουν εταιρεία (Ο.Ε., ΕΠΕ, ΙΚΕ κ.ά.).

3. Πρόγραμμα απασχόλησης 5.971 νέων 18-29 ετών

Από τις αρχές του 2026 αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή το πρόγραμμα 12μηνης απασχόλησης για 5.971 νέους ηλικίας 18-29 ετών, με επιχορήγηση έως 1.256 ευρώ τον μήνα ανά θέση. Το πρόγραμμα καλύπτει μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος και στοχεύει στη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης για νέους χωρίς επαγγελματική εμπειρία. Ωφελούμενοι είναι νέοι εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης (NEETs), εγγεγραμμένοι στα μητρώα της ΔΥΠΑ. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας, σε όλη τη χώρα.

4. Τοπικά σχέδια ενίσχυσης επιχειρηματικότητας

Σε εξέλιξη βρίσκεται ήδη η υποβολή αιτήσεων για τη δημιουργία 850 νέων επιχειρήσεων σε περιοχές με υψηλά ποσοστά ανεργίας, με επιχορήγηση 14.800 ευρώ ανά επιχείρηση. Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 12 μηνών και αποτελεί τον Δ’ κύκλο του προγράμματος επιχειρηματικότητας της ΔΥΠΑ. Η επιχορήγηση καταβάλλεται σε τρεις δόσεις (4.000 ευρώ με την έναρξη, 5.400 ευρώ στο εξάμηνο και 5.400 ευρώ στο τέλος του έτους). Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης και απευθύνεται σε ανέργους ηλικίας 18-60 ετών, εγγεγραμμένους στη ΔΥΠΑ, που θέλουν να ιδρύσουν επιχείρηση στις εξής περιοχές: Καστοριά, Αχαΐα, Σέρρες, Ρόδος, Πέραμα, ΚερατσίνιΔραπετσώνα και Σαλαμίνα. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 12,58 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

5. Πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων 30+ με έμφαση σε γυναίκες και άνω των 50 ετών

Από το νέο έτος ξεκινά το πρόγραμμα απασχόλησης περίπου 40.000 ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω, με προτεραιότητα στις γυναίκες και στους ανέργους άνω των 50 ετών. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 300 εκατ. ευρώ, ενώ η επιχορήγηση κυμαίνεται από 35% έως 75% του συνολικού κόστους εργασίας, για διάστημα 12 μηνών, ανάλογα με την ηλικία και τα χαρακτηριστικά των ωφελουμένων. Δικαιούχοι είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις και φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα. Προϋπόθεση ένταξης είναι η επιχείρηση να μην έχει μειώσει το προσωπικό της κατά το τρίμηνο πριν από την αίτηση συμμετοχής.

6. Επανένταξη ευάλωτων ομάδων και ΑμεΑ στην εργασία

Το πρόγραμμα αφορά την επανένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) και προβλέπει τη δημιουργία 3.041 νέων θέσεων εργασίας για ανέργους 30 ετών και άνω. Η επιδότηση φτάνει έως 1.004 ευρώ τον μήνα, για διάρκεια 12 έως 18 μηνών. Ωφελούμενοι είναι άτομα με αναπηρία, γυναίκες θύματα έμφυλης ή ενδοοικογενειακής βίας, άτομα που ολοκλήρωσαν προγράμματα απεξάρτησης, αποφυλακισμένοι, νεαρά άτομα σε κοινωνικό κίνδυνο, διεμφυλικά πρόσωπα, θύματα εμπορίας ανθρώπων και ενήλικες που συνεχίζουν να διαμένουν σε Μονάδες Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας. Δικαιούχοι είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις, Αναπτυξιακές Ανώνυμες Εταιρείες ΟΤΑ και επιχειρήσεις ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού που ασκούν οικονομική δραστηριότητα.

7. Στοχευμένα προγράμματα για την απασχόληση πυρόπληκτων στην Αττική, αλλά και για πρώην εργαζόμενους των Ναυπηγείων Ελευσίνας

Εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους θα «τρέξουν» εξιδεικευμένα προγράμματα για την οικονομική ενίσχυση και την επανένταξη στην αγορά εργασίας εργαζομένων που έχασαν τη δουλειά τους λόγω των πυρκαγιών στην Αττική, αλλά και πρώην εργαζομένων στα Ναυπηγεία Ελευσίνας.

