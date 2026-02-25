Έβρος: Μήνυμα από το 112 στους κατοίκους Σουφλίου, λόγω υπερχείλισης του ποταμού – Εικόνες καταστροφής

Έβρος: Μήνυμα από το 112 στους κατοίκους Σουφλίου, λόγω υπερχείλισης του ποταμού – Εικόνες καταστροφής

25/02/2026
25/02/2026
25/02/2026
Ελλάδα, Ρεπορτάζ
Ιδιαίτερα δύσκολη ήταν η νύχτα για τους κατοίκους στις παράκτιες περιοχές του ποταμού Έβρου, καθώς η στάθμη του νερού έχει ξεπεράσει κατά πολύ το όριο συναγερμού των 6,40 μέτρων, φτάνοντας χθες ακόμη και τα 7 μέτρα, ενώ μήνυμα από το 112 εστάλη σε κατοίκους στα Λάβαρα Σουφλίου σήμερα λίγο πριν τις 5 το πρωί ώστε να βρίσκονται σε ετοιμότητα λόγω της υπερχείλισης του ποταμού.

Η κατάσταση χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη.

Το μήνυμα του 112:

 

Σημειώνεται ότι το πρωί της Τρίτης έσπασε ένα ανάχωμα στην περιοχή του Αμορίου. Μεγάλες ποσότητες νερού κατακλύζουν τον κάμπο που βρίσκεται μπροστά από αυτό το χωριό.

Χθες το μεσημέρι συνεδρίασε το τοπικό συντονιστικό όργανο και πήρε απόφαση να κλείσουν όλοι οι δίοδοι από τον κάθετο οδικό άξονα. Ακόμη ενημερώθηκαν οι κάτοικοι των σπιτιών που βρίσκονται δίπλα στο δρόμο να είναι προσεκτικοί καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας και εάν θα χρειαστούν να ζητήσουν σάκους με άμμο για να μεταφέρουν σε κάποια σημεία, ώστε να αποκλείσουν το ενδεχόμενο επιπλέον πλημμυρών.

Στο χωριό Πύθιο τα νερά έχουν ήδη φτάσει στις αυλές των σπιτιών, ενώ στα Λάβαρα έσπασε φράγμα, επιδεινώνοντας περαιτέρω την εικόνα. Καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας οι κάτοικοι προσπαθούσαν με σακιά άμμου να δημιουργήσουν πρόχειρα αναχώματα, προκειμένου να αποτρέψουν την είσοδο των υδάτων στα σπίτια τους.

Την ίδια ώρα, οι βουλγαρικές αρχές έχουν ενημερώσει τις ελληνικές ότι για τις επόμενες 36 ώρες αναμένονται πολύ μεγάλες ποσότητες νερού από τη Βουλγαρία, ενώ σημαντικές ροές καταγράφονται και από την Τουρκία. Υπολογίζεται ότι η παροχή αγγίζει τα 1.500 κυβικά μέτρα ανά δευτερόλεπτο, κυρίως κατά τις νυχτερινές ώρες, με τους κατοίκους να κάνουν λόγο για έντονο βουητό από τον όγκο των υδάτων που κατεβαίνουν από τις δύο γειτονικές χώρες.

Ήδη έχουν πλημμυρίσει περισσότερα από 150.000 στρέμματα καλλιεργήσιμης γης. Το νερό εκτιμάται ότι θα χρειαστεί μεγάλο χρονικό διάστημα για να αποσυρθεί, γεγονός που δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα στους αγρότες, καθώς δεν θα μπορέσουν να προχωρήσουν σε σπορές. Παράλληλα, οι κάτοικοι αγωνιούν μήπως τα νερά εισχωρήσουν στα σπίτια τους.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το φαινόμενο δεν συνδέεται με τις καιρικές συνθήκες στην Ελλάδα, αλλά με τον καιρό στις γειτονικές χώρες. Στη Βουλγαρία έχει σημειωθεί έντονη χιονόπτωση και, με την άνοδο της θερμοκρασίας τις επόμενες ημέρες, αναμένεται σταδιακό λιώσιμο του χιονιού, γεγονός που θα συνεχίσει να τροφοδοτεί τον ποταμό με μεγάλες ποσότητες νερού.

Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες που καταγράφονται στον Έβρο, με γήπεδα και μπασκέτες να έχουν σχεδόν καλυφθεί μεχρι τα δίχτυα από τα νερά.

Οι αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κατάστασης.
www.real.gr

