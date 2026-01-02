Γαλλία: Πάνω από 1.000 πυρπολήσεις οχημάτων τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς – Τουλάχιστον 500 προσαγωγές

02/01/2026
Μειώνεται ο ΦΠΑ κατά 30% για νησιά με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους

02/01/2026
ΣτΕ: Αυστηρά κριτήρια διαφάνειας στις ασφαλιστικές για μονομερή αναπροσαρμογή ασφαλίστρων υγείας

02/01/2026

Παράταση επιδότησης προσωρινής στέγασης για κατοίκους που επλήγησαν από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023 σε Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα και Ανατολική Αττική

02/01/2026
Λευκό τοπίο στη Λήμνο: Δορυφορική εικόνα του νησιού θυμίζει Αρκτικό Κύκλο

02/01/2026
Ιράν: Τουλάχιστον 6 νεκροί στις διαδηλώσεις κατά της ακρίβειας – Συλλήψεις 30 ατόμων στην Τεχεράνη για «διατάραξη της δημόσιας τάξης»

02/01/2026
Κραν Μοντανά: Σε εξέλιξη η διαδικασία αναγνώρισης των θυμάτων – Σοκάρουν οι μαρτυρίες για τα αίτια της τραγωδίας

02/01/2026
ΕΣΠΑ
Παρασκευή, 2 Ιανουαρίου, 2026
02/01/2026
02/01/2026
in Ελλάδα, Πολιτική
Πάνω από χίλια οχήματα πυρπολήθηκαν και πάνω από 500 άνθρωποι προσήχθησαν στη Γαλλία κατά τη διάρκεια της νύχτας της Πρωτοχρονιάς, ενώ καταγράφτηκαν «πιο περιορισμένες αστικές ταραχές», ανακοίνωσε χθες Πέμπτη το υπουργείο Εσωτερικών.

Συνολικά, «προσήχθησαν 505 πρόσωπα» και σε 403 περιπτώσεις οι προσαγωγές μετατράπηκαν σε συλλήψεις και προφυλακίσεις, εξήγησε το γαλλικό υπουργείο, αναφερόμενο σε νύχτα «πιο ήρεμη» από την αντίστοιχη του 2025.

Την περασμένη χρονιά ωστόσο σε όλη τη Γαλλία είχαν αναφερθεί 420 προσαγωγές και 310 συλλήψεις και προφυλακίσεις.

Ο αριθμός των οχημάτων που πυρπολήθηκαν αυξήθηκε, έφθασε τα 1.173 έναντι 984 την Πρωτοχρονιά του 2025, κατά την ίδια πηγή.

Διαπιστώθηκε μολαταύτα από τις τοπικές αρχές «νύχτα λιγότερο ταραγμένη στα προάστια απ’ ό,τι την περασμένη χρονιά και πιο περιορισμένες αστικές ταραχές», επέμεινε το υπουργείο, κάνοντας λόγο εξάλλου για λιγότερες, και λιγότερο σοβαρές, «επιθέσεις εναντίον των δυνάμεων επιβολής της τάξης».

Αστυνομικοί έγιναν στόχος πυροτεχνημάτων σε διάφορες πόλεις, ιδίως στη Νίκαια (νοτιοανατολικά), στη Λιόν (κεντροανατολικά), στο Στρασβούργο (ανατολικά) και στη Ρεν (δυτικά), ενημέρωσε το Γαλλικό Πρακτορείο πηγή του στην υπηρεσία.

Κάπου 90.000 αστυνομικοί και χωροφύλακες, συμπεριλαμβανομένων 10.000 στο Παρίσι και στα προάστιά του, είχαν κινητοποιηθεί από την 31η Δεκεμβρίου ενόψει των εορτασμών. Ο αριθμός αυτός παρέμεινε αμετάβλητος σε σχέση με την περασμένη χρονιά.

Κατά την εισαγγελία της γαλλικής πρωτεύουσας, 125 άνθρωποι, 17 ως 53 ετών, συνελήφθησαν και προφυλακίστηκαν στο Παρίσι — 33 για άσκηση βίας, 15 για ομαδική συμμετοχή σε συγκεντρώσεις με σκοπό την άσκηση βίας ή την πρόκληση υλικών φθορών, 10 για κατοχή ψυχοτρόπων ουσιών και 8 για χρήση ναρκωτικών.
www.real.gr

