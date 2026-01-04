Σοβαρά προβλήματα με τις συχνότητες στον ελληνικό εναέριο χώρο καταγράφονται εδώ και λίγη ώρα με αποτέλεσμα την καθήλωση αεροσκαφών στα αεροδρόμια της χώρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες το ζήτημα παρουσιάστηκε σήμερα το πρωί λόγω προβλημάτων στις συχνότητες του Κέντρου Ελέγχου της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στις εγκαταστάσεις στη Διεύθυνση Κέντρων Ελέγχου Περιοχής Αθηνών και Μακεδονίας στο Ελληνικό που διαχειρίζεται την εναέρια κυκλοφορία στις αντίστοιχες περιοχές ευθύνης της.

Μέχρι στιγμής εξυπηρετούνται μόνο οι πτήσεις που είναι ήδη στον αέρα.

Η ΥΠΑ σε συνεργασία με την Cosmote επιδιώκουν να βρουν το πρόβλημα και να αποκαταστήσουν το δυνατόν συντομότερα την ομαλή λειτουργία του συστήματος, ενώ αναμένεται επίσημη ανακοίνωση από την ΥΠΑ.