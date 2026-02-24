Κηφισιά: Επεισοδιακή καταδίωξη και σύλληψη 72χρονου «γνωστού μάνατζερ»

Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου, 2026
Κηφισιά: Επεισοδιακή καταδίωξη και σύλληψη 72χρονου «γνωστού μάνατζερ»

by anatolh kim
24/02/2026
in Ελλάδα, Ρεπορτάζ
Επεισοδιακή καταδίωξη σημειώθηκε τα ξημερώματα στην περιοχή της Κηφισιάς, όταν 72χρονος οδηγός αρνήθηκε να σταματήσει για έλεγχο της τροχαίας.

Η στάση του προκάλεσε καταδίωξη από περιπολικό της αστυνομίας, με αποτέλεσμα να τρέχει με υψηλές ταχύτητες με το μικρό του όχημα τύπου για απόσταση 10 χιλιομέτρων, από τον Άγιο Στέφανο ως την Κηφισιά.

Τελικά η ακινητοποίηση του οχήματος έγινε στην οδό Λευκάδας στην Κηφισιά όπου και οι αστυνομικοί φόρεσαν χειροπέδες στον 72χρονο, εναντίον του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για απείθεια και παραβιάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΕΡΤnews, ο 72χρονος είναι γνωστός μάνατζερ μοντέλων και καλλιτεχνών, ενώ η αστυνομία τον σταμάτησε για έλεγχο χωρίς τελικά να βρεθεί κάτι ύποπτο στο όχημα.

Ωστόσο, είχε εμπλακεί στο παρελθόν σε δίκες που σχετίζονταν με την ελληνική βιομηχανία θεάματος και παρεμφερείς κλάδους.
www.real.gr

Add New Playlist

No Result
View All Result

