27/02/2026
27/02/2026
27/02/2026

27/02/2026
27/02/2026
27/02/2026
27/02/2026
ΕΣΠΑ
Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου, 2026
Νέα πρόκληση της Τουρκίας με επιστολή στον ΟΗΕ – Πηγές ΥΠΕΞ: Αναπαράγει αυθαίρετες ερμηνείες του Διεθνούς Δικαίου

by anatolh kim
27/02/2026
in Ελλάδα, Πολιτική
Η επιστολή της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Τουρκίας στον ΟΗΕ απορρίπτεται εκ μέρους της Ελλάδας και θα απαντηθεί δεόντως, σημειώνουν διπλωματικές πηγές στην Αθήνα, αναφορικά με τις θέσεις που διατύπωσε η Άγκυρα, κατηγορώντας την Ελλάδα, την Κύπρο και την Αίγυπτο για παραβίαση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων στις θαλάσσιες ζώνες.

Η επιστολή του Μονίμου Αντιπροσώπου της Τουρκίας στα Ηνωμένα Έθνη προς τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού σε συνέχεια σχετικών ρηματικών διακοινώσεων της Ελλάδας, της Κύπρου και της Αιγύπτου, ήταν εν πολλοίς αναμενόμενη και δεν προκαλεί έκπληξη, σημειώνουν οι ίδιες διπλωματικές πηγές.

Υπογραμμίζουν ακόμη ότι η επιστολή αναπαράγει τις γνωστές πλην όμως ευφάνταστες και αυθαίρετες ερμηνείες του Διεθνούς Δικαίου, και ειδικότερα του Δικαίου της Θάλασσας, στις οποίες συχνά επιδίδεται η Τουρκία, αμφισβητώντας, για μια ακόμη φορά, τα νόμιμα δικαιώματα της χώρας μας, ενώ επιμένει να μην αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία, κράτος μέλος της ΕΕ και του ΟΗΕ.

H επανάληψη νομικά ανυπόστατων ισχυρισμών δεν τους προσδίδει αξία και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα, σημειώνουν οι ίδιες πηγές και τονίζουν: «Ως γνωστόν, οι ισχυρισμοί αυτοί έχουν ήδη κατ’ επανάληψη απαντηθεί με επιστολές μας προς τα Ηνωμένα Έθνη, στις οποίες υπενθυμίζουμε, μεταξύ άλλων, ότι σύμφωνα με το Δίκαιο της Θάλασσας, στην οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ, μεταξύ κρατών με παρακείμενες ή αντικείμενες ακτές, τα νησιά, έχουν πλήρη δικαιώματα σε θαλάσσιες ζώνες, όπως και τα ηπειρωτικά εδάφη».

«Θα πρέπει συνεπώς η Τουρκία να συνταχθεί με τις επιταγές του Δικαίου της Θάλασσας, προς όφελος των σχέσεων καλής γειτονίας μεταξύ των δύο χωρών μας, όπως και της σταθερότητας και της συνεργασίας στην περιοχή» καταλήγουν οι ελληνικές διπλωματικές πηγές.

Η Άγκυρα με επιστολή στον ΟΗΕ, στις 16 Φεβρουαρίου, κατηγορεί την Ελλάδα, την Κύπρο αλλά και την Αίγυπτο ότι, με κινήσεις και πρωτοβουλίες τους σε ό,τι αφορά τις θαλάσσιες ζώνες, παραβιάζουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Τουρκίας και τη «μονομερώς» οριοθετημένη ΑΟΖ της στο πλαίσιο της «Γαλάζιας Πατρίδας». Παράλληλα, προσπαθεί να παρουσιάσει ως νόμιμο το Τουρκολιβυκό Μνημόνιο, να κατηγορήσει την Ελλάδα ότι προχώρησε σε μονομερή χάραξη της μέσης γραμμής νότια της Κρήτης, βάσει του νόμου Μανιάτη (4001/2011), και επαναλαμβάνει τη θέση της ότι ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός παραβιάζουν τα δικαιώματα της Τουρκίας.
www.real.gr

