Οι εικόνες από το τραγικό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία με 7 οπαδούς του ΠΑΟΚ να χάνουν τη ζωή τους σοκάρουν.

«Δεν επηρεάζει την κίνηση του οχήματος το cruise control – Δεν έχει lane assistance»

Ο ιδιοκτήτης του βαν, όμοιο με αυτό που επέβαιναν οι 10 φίλοι του ΠΑΟΚ, μιλάει για τον εξοπλισμό και την οδική συμπεριφορά του οχήματος. Περιμένει και εκείνος να μάθει από επίσημα χείλη τι έφταιξε και έφερε τη συμφορά:

«Σε αυτήν την έκδοση το θεωρώ λίγο απίθανο. Δηλαδή να συμβεί κάτι τέτοιο. Μιλάμε τώρα μήπως, να πάθει κάποιο βραχυκύκλωμα ο εγκέφαλος, ο μίνι εγκέφαλος του αυτοκινήτου και να μην δώσει εντολή, να σου κλειδώσει το τιμόνι», ανέφερε ο Γιάννης Δρόσος, ιδιοκτήτης βαν.

Το βαν κατασκευάστηκε το 2017 και έχει τον ίδιο εξοπλισμό με εκείνο που διαλύθηκε μετά την πλαγιομετωπική σύγκρουση στη Ρουμανία.

Απλό δίπλωμα

«Το συγκεκριμένο, το 9θέσιο, χρειάζεσαι ένα κανονικό δίπλωμα. Όπως ένα κανονικό ΙΧ. Δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο. Από τις 9 θέσεις και πάνω, χρειάζεσαι άλλης κατηγορίας δίπλωμα».

Σύστημα lane assistance δεν διαθέτει το βαν. Υπάρχει μόνο ένα cruise control, όπως λέει ο ιδιοκτήτης, που είναι αδύνατον να επηρεάσει την κίνηση του οχήματος.

«Lane Assist δεν υπάρχει στο αυτοκίνητο. Τουλάχιστον σε αυτό το μοντέλο του 2017. Μπορούμε να το δούμε και όταν ανοίγουμε τώρα το φλας και μπαίνουμε κανονικά στη λωρίδα μας, ότι δεν μας ανοίγει κάποια ένδειξη», τονίζει ο κ. Δρόσος.

Ερωτήματα για την μη αντίδραση του οδηγού την στιγμή της μετωπικής σύγκρουσης

Όλη η αλήθεια για το δυστύχημα πιθανότατα να έχει καταγραφεί στον εγκέφαλο του οχήματος. Αν εκείνα τα δραματικά δευτερόλεπτα υπήρξε τεχνικό πρόβλημα που άλλαξε την πορεία του βαν ή αν μπλόκαρε κάποιο από τα συστήματα ασφαλείας του, θα έχει αποτυπωθεί στα σχετικά δεδομένα εξηγούν ειδικοί εμπειρογνώμονες.

«Υπάρχει cruise control στο αυτοκίνητο, που ουσιαστικά ρυθμίζεις μία συγκεκριμένη σταθερή ταχύτητα που θες να πηγαίνει το αυτοκίνητο, χωρίς εσύ να χρειάζεται να πατάς το γκάζι», σημειώνει ο κ. Δρόσος.

Για την ώρα, οι αναλύσεις συνεχίζονται με στόχο να διαπιστωθεί γιατί στο σημείο ο οδηγός δεν μπήκε στο ρεύμα κυκλοφορίας του, αν και όπως φαίνεται μπορούσε να το κάνει.

«Κυριολεκτικά βλέπει τον ‘Χάρο’ να έρχεται κατά πάνω του. Και εγώ δεν βλέπω ούτε αποφευκτικό ελιγμό να μπει, γιατί έχει περιθώριο να μπει», τόνισε ο πραγματογνώμων ατυχημάτων, Παναγιώτης Μαδιάς.

Ο οδηγός είχε ανάψει το δεξί φλας του οχήματος, αλλά στη συνέχεια, λίγα μόνο μέτρα πριν την πλαγιομετωπική σύγκρουση με το φορτηγό, ανάβει το αριστερό.

Τι μπορεί να συνέβη στην καμπίνα του αυτοκινήτου;

Πόσο πιθανό είναι να μην είδε το φορτηγό; Πόσο επηρέασαν τις αποφάσεις του οι καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στο σημείο;

«Όσον αφορά στους ανέμους που υπάρχουνε σε μεγάλα οχήματα κατά τις προσπεράσεις, είναι ένα δεδομένο αλλά θεωρώ ότι σε αυτή την περίπτωση ίσως να μην ισχύει, γιατί το βαν προσπερνάει άνετα το βυτιοφόρο», δήλωσε ο πραγματογνώμων Λουκάς Στεργίου.

Μετά το πέρασμα του πρώτου 24ωρου, οι ειδικοί θεωρούν ως πιθανότερο κάτι να συνέβη μέσα στην καμπίνα των επιβατών, που έκανε τον οδηγό να χάσει τον έλεγχο. Ήταν παρεμβολή από συνεπιβάτη; Ή μήπως κάποιο αιφνίδιο πρόβλημα υγείας; Τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί.

«Ή αποσπάστηκε η προσοχή του από τους συνεπιβάτες του και συνομίλησαν, ή εκείνος δεν κατάλαβε ότι ερχόταν από το αντίθετο ρεύμα όχημα και ήθελε να προσπεράσει το προπορευόμενο φορτηγό ή κάποιος παράγοντας υγείας», σημείωσε ο Κωνσταντίνος Χασιώτης, πραγματογνώμονας & μηχανολόγος μηχανικός.

Δέκα άτομα οι επιβαίνοντες – Σώθηκαν όσοι κάθονταν στην δεξιά πλευρά

Μέσα στο βαν βρίσκονταν 10 φίλοι του ΠΑΟΚ.

Όπως αναφέρει η ρουμανική Αστυνομία, μαζί με τον οδηγό στο μπροστινό κάθισμα κάθονταν άλλα δύο άτομα. Στην επόμενη σειρά υπήρχαν τέσσερις επιβάτες, ενώ στην τελευταία σειρά βρίσκονταν άλλοι τρεις νεαροί.

Όλοι οι διασωθέντες κάθονταν δίπλα από το παράθυρο στη δεξιά πλευρά του οχήματος.

Η δεξιά πλευρά στο μοιραίο βανάκι είχε μικρότερες ζημιές σε σχέση με την αριστερή, όπου σημειώθηκε η πλαγιομετωπική σύγκρουση.

Ειδικοί εκτιμούν στο «Live News» ότι το μαύρο βανάκι είχε αναπτύξει ταχύτητα κοντά στα 90 χλμ. την ώρα για να κάνει την προσπέραση του βυτιοφόρου, που αρχικά προπορευόταν με ταχύτητα που υπολογίζεται στα 70 – 80 χλμ. την ώρα.

Οι αναλύσεις συνεχίζονται εν αναμονή του τελικού πορίσματος για το δυστύχημα που βύθισε στο πένθος ολόκληρη τη χώρα.

Πηγή: in..gr