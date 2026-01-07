Παγκόσμιος ελάχιστος φόρος: Οι ΗΠΑ εξασφαλίζουν απαλλαγή των αμερικανικών πολυεθνικών εταιρειών

Παγκόσμιος ελάχιστος φόρος: Οι ΗΠΑ εξασφαλίζουν απαλλαγή των αμερικανικών πολυεθνικών εταιρειών

07/01/2026
Politico: Πώς ο Τραμπ θα μπορούσε να πάρει τη Γροιλανδία – Τα 4 βήματα

Politico: Πώς ο Τραμπ θα μπορούσε να πάρει τη Γροιλανδία – Τα 4 βήματα

07/01/2026
ΑΑΔΕ: Στόχος για 72.800 φορολογικούς ελέγχους το 2026 – Στο «μικροσκόπιο» δηλώσεις εισοδήματος, ΦΠΑ και ακινήτων της τελευταίας τριετίας

ΑΑΔΕ: Στόχος για 72.800 φορολογικούς ελέγχους το 2026 – Στο «μικροσκόπιο» δηλώσεις εισοδήματος, ΦΠΑ και ακινήτων της τελευταίας τριετίας

07/01/2026

Ελεγχοι ΑΙ για την ακρίβεια

Ελεγχοι ΑΙ για την ακρίβεια

07/01/2026
Βενεζουέλα: Επταήμερο εθνικό πένθος για τα θύματα της επίθεσης των ΗΠΑ

Βενεζουέλα: Επταήμερο εθνικό πένθος για τα θύματα της επίθεσης των ΗΠΑ

07/01/2026
SJ: Η Ρωσία στέλνει υποβρύχιο και πολεμικά πλοία να συνοδεύσουν τάνκερ που προσπαθούν να κατασχέσουν οι ΗΠΑ στη Βενεζουέλα

SJ: Η Ρωσία στέλνει υποβρύχιο και πολεμικά πλοία να συνοδεύσουν τάνκερ που προσπαθούν να κατασχέσουν οι ΗΠΑ στη Βενεζουέλα

07/01/2026
Αγρότες: Σήμερα η εξειδίκευση των μέτρων – Τι θα ανακοινωθεί

Αγρότες: Σήμερα η εξειδίκευση των μέτρων – Τι θα ανακοινωθεί

07/01/2026
ΕΣΠΑ
Τετάρτη, 7 Ιανουαρίου, 2026
No Result
View All Result
No Result
View All Result
No Result
View All Result

Παγκόσμιος ελάχιστος φόρος: Οι ΗΠΑ εξασφαλίζουν απαλλαγή των αμερικανικών πολυεθνικών εταιρειών

by anatolh kim
07/01/2026
in Ελλάδα, Πολιτική
epa03912362 A new series ten dollar bill lies on an USA flag in Dresden, Germany, 16 October 2013. A bipartisan group of lawmakers are trying to negotiate an end to the shutdown and raise the nation's debt ceiling before a deadline later this week. EPA/ARNO BURGI

epa03912362 A new series ten dollar bill lies on an USA flag in Dresden, Germany, 16 October 2013. A bipartisan group of lawmakers are trying to negotiate an end to the shutdown and raise the nation's debt ceiling before a deadline later this week. EPA/ARNO BURGI

Share on FacebookShare on Twitter
Η κυβέρνηση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε χθες Δευτέρα την ικανοποίησή της διότι εξασφάλισε πως οι αμερικανικές πολυεθνικές εταιρίες θα παραμείνουν «απαλλαγμένες» από τον ελάχιστο φόρο 15%, την εφαρμογή του οποίου προβλέπει διεθνής συμφωνία.

Το 2021, σχεδόν 140 κράτη ανέλαβαν τη δέσμευση στο πλαίσιο συμφωνίας να προχωρήσουν στην επιβολή υψηλότερης φορολογίας στις πολυεθνικές, έπειτα από διαπραγματεύσεις υπό την αιγίδα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).

Η συμφωνία συμπεριλάμβανε δο «πυλώνες»: ο δεύτερος όριζε τον παγκόσμιο ελάχιστο φορολογικό συντελεστή στο 15% για αυτές τις μεγάλες εταιρείες.

Όμως την πρώτη ημέρα της επιστροφής του στην εξουσία, ο Ντόναλντ Τραμπ απέσυρε τις ΗΠΑ από τη συμφωνία αυτή και η κυβέρνησή του διαπραγματεύθηκε ώστε οι αμερικανικές πολυεθνικές να απαλλαχθούν από κάθε τέτοιο φόρο.

Για να αναγκάσουν τις άλλες χώρες να υποχωρήσουν, ρεπουμπλικάνοι κοινοβουλευτικοί ενέκριναν το 2025 την απειλή επιβολής φορολογικών αντιποίνων σε ξένες εταιρείες στις ΗΠΑ.

Σε ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησε χθες, το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών εξήγησε ότι εξασφάλισε πως «οι επιχειρήσεις με έδρα τις ΗΠΑ θα υπόκεινται μόνο στους αμερικανικούς ελάχιστους φόρους και θα εξαιρούνται από τον πυλώνα δύο».

Το υπουργείο κρίνει πως πρόκειται για «ιστορική νίκη» που «προασπίζει την αμερικανική (εθνική) κυριαρχία» και «προστατεύει τις αμερικανικές εταιρείες και τους αμερικανούς εργαζομένους έναντι των εξωχώριων εκτροπών».

Επί της αρχής, η εξαίρεση αυτή είχε ήδη ανακοινωθεί από τις χώρες μέλη της G7 στα τέλη Ιουνίου.

Σε χωριστή ανακοίνωσή του, που δημοσιοποιήθηκε επίσης χθες, ο ΟΟΣΑ αναφέρθηκε σε «πολύμηνες εντατικές διαπραγματεύσεις» για την επίτευξη «μείζονος πολιτικού και τεχνικού συμβιβασμού» που θέτει «τα θεμέλια της σταθερότητας και της νομικής ασφάλειας του διεθνούς φορολογικού συστήματος».
www.real.gr

 

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result

Copyright © Εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ

Powered & Designed by
1 BIT - ONE BIT - Σχεδιασμός ιστοσελίδων - Προώθηση ιστοσελίδων - Digital Marketing