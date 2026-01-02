Παράταση επιδότησης προσωρινής στέγασης για κατοίκους που επλήγησαν από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023 σε Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα και Ανατολική Αττική

02/01/2026
Μειώνεται ο ΦΠΑ κατά 30% για νησιά με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους

02/01/2026
ΣτΕ: Αυστηρά κριτήρια διαφάνειας στις ασφαλιστικές για μονομερή αναπροσαρμογή ασφαλίστρων υγείας

02/01/2026

Λευκό τοπίο στη Λήμνο: Δορυφορική εικόνα του νησιού θυμίζει Αρκτικό Κύκλο

02/01/2026
Ιράν: Τουλάχιστον 6 νεκροί στις διαδηλώσεις κατά της ακρίβειας – Συλλήψεις 30 ατόμων στην Τεχεράνη για «διατάραξη της δημόσιας τάξης»

02/01/2026
Κραν Μοντανά: Σε εξέλιξη η διαδικασία αναγνώρισης των θυμάτων – Σοκάρουν οι μαρτυρίες για τα αίτια της τραγωδίας

02/01/2026
Γαλλία: Πάνω από 1.000 πυρπολήσεις οχημάτων τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς – Τουλάχιστον 500 προσαγωγές

02/01/2026
Παράταση επιδότησης προσωρινής στέγασης για κατοίκους που επλήγησαν από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023 σε Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα και Ανατολική Αττική

02/01/2026
Με νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση, παρατείνεται κατά ένα έτος η επιδότηση προσωρινής στέγασης (για ενοίκιο ή συγκατοίκηση) σε πληγέντες από τις μεγάλες πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023.

Το μέτρο αφορά ιδιοκτήτες (πλήρη κυριότητα/συγκυριότητα/επικαρπία) ή χρήστες κατοικιών με δωρεάν παραχώρηση, όταν υπάρχει Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτηρίου (ΠΑΕΕΚ) ή χαρακτηρισμός «προσωρινά ακατάλληλο» με Δελτίο Δευτεροβάθμιου Ελέγχου ή Έκθεση Αυτοψίας.

Κομβικός όρος για να συνεχιστεί η καταβολή είναι ο δικαιούχος να έχει καταθέσει εμπρόθεσμα αίτηση για Στεγαστική Συνδρομή (επισκευή/αποκατάσταση), αλλιώς η επιδότηση διακόπτεται αυτοδίκαια.

Οι περιοχές που αφορά

Σύμφωνα με την Απόφαση (81383/ΔΑΕΦΚΚΕ/Α36/2025 – ΦΕΚ Β’ 7086/30-12-2025) την οποία υπογράφουν ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου και ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, η παράταση αφορά πλημμυρόπληκτες περιοχές των παρακάτω Περιφερειακών Ενοτήτων:

* Περιφέρεια Θεσσαλίας: Μαγνησίας, Σποράδων, Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων.

* Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: Φθιώτιδας, Ευβοίας.

* Περιφέρεια Αττικής: Ανατολικής Αττικής.

Η παράταση ισχύει κατά ένα έτος σε σχέση με την προβλεπόμενη διάρκεια της αρχικής ΚΥΑ του 2023.

Για τη χορήγηση του 9ου τριμήνου προβλέπεται ειδική μεταβατική πρόβλεψη: αίτηση μπορεί να υποβληθεί μετά τη λήξη του 9ου τριμήνου και έως 1 μήνα από τη δημοσίευση της νέας απόφασης στο ΦΕΚ.

Κατά τα λοιπά, παραμένουν σε ισχύ οι όροι της αρχικής απόφασης (και των τροποποιήσεών της) για τα απαραίτητα δικαιολογητικά και την προβλεπόμενη διαδικασία ή τους σχετικούς ελέγχους.
