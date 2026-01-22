Ποιοι νέοι συνταξιούχοι θα λάβουν υψηλότερες αποδοχές

22/01/2026
Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου, 2026
Ποιοι νέοι συνταξιούχοι θα λάβουν υψηλότερες αποδοχές

by anatolh kim
22/01/2026
in Ελλάδα, Πολιτική
Αναλυτικά, τα νέα ποσά των παροχών του ΕΦΚΑ, με βάση την αύξηση της Εθνικής Σύνταξης κατά 2,4%. Τι προβλέπει ο νόμος Κατρούγκαλου και πως επηρεάζονται χιλιάδες παλαιοί και νέοι δικαιούχοι.

Η αύξηση των κύριων συντάξεων κατά 2,4% συμπαρασύρει μια σειρά από ειδικές κατηγορίες συνταξιοδοτικών παροχών του ΕΦΚΑ, που υπολογίζονται βάσει της Εθνικής Σύνταξης.

Έτσι, χιλιάδες δικαιούχοι είδαν από την αρχή του χρόνου τα εισοδήματά τους να αυξάνονται, ενώ και όλοι όσοι καταστούν δικαιούχοι εντός του 2026 θα λάβουν υψηλότερες συντάξεις. Καθώς λοιπόν, από την 1η Ιανουαρίου 2026 οι κύριες συντάξεις καταβάλλονται αυξημένες κατά 2,4%, κατά το ίδιο ποσοστό αναπροσαρμόστηκε και το ύψος της εθνικής σύνταξης.

Έτσι για ασφάλιση 15 ετών, το ποσό της εθνικής σύνταξης διαμορφώνεται στα 402,18 ευρώ, από 392,76 ευρώ πέρυσι, με 16 έτη στα 411,11 ευρώ (από 401,48 ευρώ), με 17 έτη στα 420,05 ευρώ (από 410,21 ευρώ), με 18 έτη στα 428,98 ευρώ (από 418,93 ευρώ), με 19 έτη στα 437,93 ευρώ (από 427,67 ευρώ) και με 20ετία στα 446,87 ευρώ μεικτά (από 436,40 ευρώ πέρυσι).

Αντίστοιχα αναπροσαρμόζονται και εννέα ειδικές κατηγορίες συντάξεων, οι οποίες εξαρτώνται από το εκάστοτε ύψος της εθνικής σύνταξης. Μόνη αμετάβλητη παροχή παραμένει αυτή που λαμβάνουν οι άγαμες θυγατέρες.

