Πτώση των τιμών πετρελαίου μετά την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα

Πτώση των τιμών πετρελαίου μετά την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα

05/01/2026
Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: Ταυτοποιήθηκαν οι 40 νεκροί, εκ των οποίων 20 ανήλικοι

Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: Ταυτοποιήθηκαν οι 40 νεκροί, εκ των οποίων 20 ανήλικοι

05/01/2026
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 05-01-2026

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 05-01-2026

05/01/2026

Η Κρήτη προηγείται στην γαστρονομία

Γαστρονομία: Μια μεγάλη πρόκληση για την Κρήτη

04/01/2026
Επίσημη ανακοίνωση του Νοσοκομείου “Λαϊκό” για τον θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη

Επίσημη ανακοίνωση του Νοσοκομείου “Λαϊκό” για τον θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη

04/01/2026
Διήμερο κινηματογραφικό αφιέρωμα στον Φίλιππο Κουτσάφτη

Διήμερο κινηματογραφικό αφιέρωμα στον Φίλιππο Κουτσάφτη

04/01/2026
Με λαμπρότητα και κατάνυξη θα τιμηθεί και φέτος η μεγάλη γιορτή των Θεοφανίων στον Δήμο Χερσονήσου: To πρόγραμμα

Με λαμπρότητα και κατάνυξη θα τιμηθεί και φέτος η μεγάλη γιορτή των Θεοφανίων στον Δήμο Χερσονήσου: To πρόγραμμα

04/01/2026
ΕΣΠΑ
Δευτέρα, 5 Ιανουαρίου, 2026
No Result
View All Result
No Result
View All Result
No Result
View All Result

Πτώση των τιμών πετρελαίου μετά την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα

by anatolh kim
05/01/2026
in Ελλάδα, Πολιτική
Share on FacebookShare on Twitter
Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν αρχικά κατά 1% και πλέον κατά την έναρξη των συναλλαγών στην Ασία, προτού ανακτήσουν μέρος των απωλειών τους, τη μεθεπομένη της απαγωγής του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο κατά τη διάρκεια στρατιωτικής επιχείρησης των ΗΠΑ, εξέλιξη που ακολουθήθηκε από την ανακοίνωση της Ουάσιγκτον πως εννοεί να εκμεταλλευτεί εκείνη τα μεγάλα αποθέματα αργού της χώρας της Λατινικής Αμερικής.

Περί τις 08:00 (ώρα Ιαπωνίας· 01:00 ώρα Ελλάδας), η τιμή της αμερικανικής ποικιλίας αργού WTI υποχωρούσε στα 56,6 δολάρια το βαρέλι, ενώ αυτή του Brent Βόρειας Θάλασσας στα 60. Κατά τις 08:20 (01:20), το WTI υποχωρούσε κατά 0,60% στα 56,98 δολάρια το βαρέλι και το Brent κατά 0,49% στα 60,45.

Μετά τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς και την αιχμαλώτιση από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις του Νικολάς Μαδούρο και της πρώτης κυρίας Σίλιας Φλόρες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ είπε προχθές πως θα δώσει άδεια σε αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες να εκμεταλλευτούν τους πόρους της Βενεζουέλας.

Πρόσθεσε πως η Ουάσιγκτον θα «κυβερνά» τη χώρα ωσότου υπάρξει «ασφαλής, προσήκουσα και δίκαιη μετάβαση».

Η Βενεζουέλα διαθέτει ορισμένα από τα μεγαλύτερα αποθέματα αργού στον κόσμο, πάνω από 303 εκατομμύρια βαρέλια (17-20% του συνόλου), κατά τον ΟΠΕΚ, του οποίου είναι μέλος-μεγαλύτερα από αυτά της Σαουδικής Αραβίας (267 εκατ.) και του Ιράν.

Όμως η παραγωγή ήταν ιδιαίτερα χαμηλή πριν από την αμερικανική επέμβαση, στο 1 εκατ. βαρέλια/ημέρα, έναντι 3,5 εκατ. όταν αναλάμβανε την εξουσία ο Ούγο Τσάβες, προκάτοχος και μέντορας του Νικολάς Μαδούρο, το 1999.

Καθώς η παγκόσμια αγορά θεωρείται ήδη επαρκώς εφοδιασμένη, οι πιθανές αναταράξεις όσον αφορά την παραγωγή της Βενεζουέλας (1% της παγκόσμιας προσφοράς) αναμένεται να είναι περιορισμένες, σύμφωνα με αναλυτές.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result

Copyright © Εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ

Powered & Designed by
1 BIT - ONE BIT - Σχεδιασμός ιστοσελίδων - Προώθηση ιστοσελίδων - Digital Marketing