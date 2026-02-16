Τραγωδία στη «Βιολάντα»: Εγγραφα – φωτιά στο σπίτι του ιδιοκτήτη

Τι δείχνουν για το εργοστάσιο μπισκότων τα τιμολόγια και οι εκθέσεις που κατασχέθηκαν από την Πυροσβεστική και περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Αποκαλύψεις για δύο ακόμα αδήλωτες δεξαμενές προπανίου.

Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΠΑΝΑΝΟΥ

Κρίσιμα στοιχεία γύρω από τη λειτουργία της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» και για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η φονική έκρηξη, που οδήγησε στον θάνατο πέντε εργάτριες της νυχτερινής βάρδιας, έχει στα χέρια της η Δικαιοσύνη. Την Παρασκευή, τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) μετέφεραν τα νέα στοιχεία στην Εισαγγελία Τρικάλων. Οι εξελίξεις στη διερεύνηση της υπόθεσης είναι ραγδαίες καθώς το Σάββατο, συνελήφθη εκ νέου ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης έπειτα από την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews, η εξέταση των αρχείων και των λογιστικών εγγράφων στους υπολογιστές, στα τάμπλετ και στο λοιπό ηλεκτρονικό αλλά και στο έγγραφο υλικό που κατασχέθηκαν προ ημερών από το εργοστάσιο αλλά και το σπίτι του ιδιοκτήτη της επιχείρησης, Κωνσταντίνου Τζιωρτζιώτη, κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιμη για τη λειτουργία της επιχείρησης όλα τα προηγούμενα χρόνια.

Ηδη, όπως αναφέρει υψηλόβαθμη πηγή, η πρώτη ανάγνωση των στοιχείων έχει εισφέρει σημαντικά στη διερεύνηση της υπόθεσης, σε μια προσπάθεια να «χαρτογραφηθεί» η διαδρομή των εγκρίσεων, των πιστοποιήσεων και των τεχνικών μελετών και να διαπιστωθούν οι ελλείψεις και οι παραλείψεις που, πλέον, είναι σίγουρο -σύμφωνα πάντα με τις αρμόδιες ερευνητικές Αρχές- ότι συνέβαλαν στη φονική κατάληξη.

Τα στοιχεία

Πρόκειται για πληθώρα εγγράφων, τιμολογίων, πιστοποιητικών, αδειών κ.ά., που εμπεριέχονται σε ηλεκτρονικές συσκευές και δεκάδες κούτες, για τα οποία θα απαιτηθεί πολύς χρόνος για να αναλυθούν. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν οι ίδιες πηγές, συνθέτουν το παζλ των κενών στις προδιαγραφές ασφαλείας και αναδεικνύουν τη διαχρονική αδυναμία των αρμόδιων φορέων της δημόσιας διοίκησης να ασκήσουν ουσιαστικό έλεγχο, διασφαλίζοντας τη σωστή και ασφαλή λειτουργία της επιχείρησης, η οποία λάμβανε επιχορηγήσεις για τη βελτίωση του μηχανολογικού της εξοπλισμού και για την αναβάθμιση των υπηρεσιών της. Οπως, όμως, αποκαλύφθηκε με τον πλέον οδυνηρό τρόπο, ένα σαθρό, διαβρωμένο και αυθαίρετο δίκτυο σωληνώσεων και δεξαμενών, μέσω του οποίου διέρρεε προπάνιο, οδήγησε στη μοιραία έκρηξη της 26ης Ιανουαρίου.

Οπως αποκάλυψε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 υπάρχουν στοιχεία για δύο νέες αδήλωτες δεξαμενές προπανίου. Παράλληλα, στα έγγραφα που έχουν κατασχεθεί υπάρχουν και έντυπα ελέγχου του ΣΔΟΕ από το 2020. Σε αυτά διατυπώνονται ερωτήματα για τις αγορές προπανίου που έχουν γίνει, οι οποίες δεν δικαιολογούνται από τις χωρητικότητες των δεξαμενών που έχουν δηλωθεί. Ιδιαίτερα επιβαρυντικά είναι τα στοιχεία που δείχνουν ότι οι υπεύθυνοι γνώριζαν από τον Ιούνιο του 2025 για τη διαρροή προπανίου. Οι εγκαταστάσεις χρειάζονταν βελτίωση και μάλιστα άμεσα, κάτι που ήταν σε γνώση της διοίκησης, καθώς ο μηχανικός που κλήθηκε να κάνει έλεγχο είχε κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου. Σε έκθεσή του, μάλιστα, πρότεινε την απομάκρυνση των δεξαμενών προπανίου, όπως και των σωληνώσεων.

«Είχα κάνει μια προσφορά για να βελτιώσω όλες τις εγκαταστάσεις του υγραερίου στο εργοστάσιο. Αφορούσε και τη μετατροπή του καυσίμου και τις αλλαγές των σωληνώσεων. Επιβαλλόταν να γίνει. Θα μπορούσε να μη γίνει την επόμενη εβδομάδα, θα μπορούσε να γίνει τον επόμενο μήνα. Η εγκατάσταση σε πολλούς τομείς χρειαζόταν βελτίωση… Πρότεινα συγκεκριμένα μέτρα που θα έπρεπε να πάρει η επιχείρηση προκειμένου να συμμορφωθεί με τη νομοθεσία αλλά και για να είναι ασφαλής η λειτουργία της εγκατάστασης. Είχα προτείνει αλλαγή των πιέσεων και του καυσίμου, τοποθέτηση ασφαλιστικών δικλείδων, ανοίγματα αερισμού μέσα στον χώρο. Είχα προτείνει μια σειρά από μέτρα, τα οποία τα είχα καταθέσει στον επιχειρηματία», φέρεται να έχει καταθέσει ο μηχανικός στις Αρχές.

«Βιολάντα»: «Κλειδί» το έγγραφο που αφορά την αντικατάσταση των εγκαταστάσεων προπανίου

Οι καταθέσεις

Παράλληλα, οι Αρχές έχουν μπει σε έναν νέο κύκλο καταθέσεων και ερευνητικών ενεργειών που αφορούν πιο τεχνικά ζητήματα, τα οποία προκύπτουν και από τη μελέτη των κατασχεμένων εγγράφων. Στο πλαίσιο αυτό, λαμβάνονται καταθέσεις από μια σειρά επιστημόνων, όπως πολιτικοί μηχανικοί, μηχανολόγοι μηχανικοί, πολεοδόμοι αλλά και εκπρόσωποι εταιρειών που πούλησαν δεξαμενές στην επιχείρηση ή εταιρείες που πιστοποίησαν τη λειτουργία των δεξαμενών και των σωληνώσεων, προκειμένου να πέσει φως σε όλα τα σκοτεινά σημεία της υπόθεσης. Πρόκειται για μεγάλο όγκο καταθέσεων, με κάποιες από αυτές να έχουν ήδη ληφθεί και τις υπόλοιπες να έχουν δρομολογηθεί. Σε κάθε περίπτωση, όπως αναφέρουν οι σχετικές πηγές, η έρευνα συνεχίζεται και μπορεί να χρειαστεί τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού να επισκεφθούν ξανά τον χώρο της τραγωδίας.

Σημειώνεται ότι και ο τεχνικός σύμβουλος των οικογενειών των θυμάτων, έπειτα από αυτοψία, κατήγγειλε πληθώρα σοβαρών ελλείψεων από την επιχείρηση, όπως η πλημμελής κατασκευή του δικτύου σωληνώσεων, το μη λειτουργικό σύστημα ανίχνευσης και αποκοπής αερίου σε περίπτωση διαρροής και η πλήρης απουσία αισθητήρων ανίχνευσης αερίου.

