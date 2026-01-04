Σημαντικά προβλήματα προκάλεσε από νωρίς το πρωί της Κυριακής σοβαρή τεχνική δυσλειτουργία στα συστήματα ραδιοεπικοινωνιών των Κέντρων Ελέγχου Περιοχής, επηρεάζοντας το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και όλα τα αεροδρόμια της χώρας. Η βλάβη οδήγησε στο κλείσιμο του FIR Αθηνών, με αποτέλεσμα την ακινητοποίηση αεροσκαφών, μεγάλες καθυστερήσεις και την ταλαιπωρία χιλιάδων επιβατών.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η κατάσταση παρουσιάζει βελτίωση, καθώς έχει σημειωθεί μερική αποκατάσταση του προβλήματος και έχουν ξεκινήσει ξανά σταδιακά προσγειώσεις και απογειώσεις πτήσεων που νωρίτερα δεν πραγματοποιούνταν.