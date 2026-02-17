Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Ψευδείς δύο στις τρεις δηλώσεις

Η «R» αποκαλύπτει τα αποτελέσματα των ελέγχων στη βιολογική κτηνοτροφία και στη μελισσοκομία, που δείχνουν ότι περισσότεροι από 2.500 παραγωγοί προσπάθησαν να λάβουν παράνομες επιδοτήσεις το 2025!

Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΠΑΝΑΝΟΥ

Παράνομες επιδοτήσεις προσπάθησαν να λάβουν πάνω από 2.500 παραγωγοί που ασχολούνται με τη βιολογική κτηνοτροφία και τη μελισσοκομία, όπως έδειξαν τα αποτελέσματα των ελέγχων του υπουργείου Ανάπτυξης και των Περιφερειών ανά την Ελλάδα, και μάλιστα την περίοδο που η χώρα συγκλονιζόταν από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Κλιμάκια αποτελούμενα από υπαλλήλους των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ/ΔΑΟ) των Περιφερειών και των Τμημάτων Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων (ΤΑΑΕ) του ΥΠΑΑΤ, έπειτα από απόφαση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιάννη Ανδριανού, προχώρησαν σε επιτόπιους ελέγχους για την επιβεβαίωση των δηλωθέντων ζωικών κεφαλαίων και του αριθμού κυψελών και, όπως αποκαλύπτει η Realnews, έβγαλαν λαβράκι.

Συνολικά, από τον Ιούνιο έως και τον Σεπτέμβριο του 2025 έγιναν 3.780 έλεγχοι, οι οποίοι έδειξαν ότι μόνο το 37% πληρούσε τις προϋποθέσεις και δικαιούτο επιδότηση. Το υπόλοιπο 63%, δηλαδή περίπου 2.520 παραγωγοί, κρίθηκε παράνομο!

Ψευδείς δηλώσεις

«Μέχρι το καλοκαίρι του 2025 που ξέσπασε το σκάνδαλο, οι συνάδελφοί μου δεν είχαν καμία αρμοδιότητα στους ελέγχους των επιδοτήσεων. Οι έλεγχοι ήταν ευθύνη του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό άλλαξε και αναγκαστήκαμε να αναλάβουμε τους ελέγχους στη βιολογική κτηνοτροφία και μελισσοκομία. Οι τομείς αυτοί ήταν “κόκκινο πανί” για την Ε.Ε. που απειλούσε να κόψει τις επιδοτήσεις. Διενεργήσαμε 3.780 ελέγχους από τους οποίους αποδείχθηκε ότι μόλις ένας στους τρεις παραγωγούς ήταν σωστός. Οι υπόλοιποι, συνολικά πάνω από 2.500 παραγωγοί, είχαν υποβάλει ψευδείς δηλώσεις», αναφέρει στην «R» ο Νικόλαος Κακαβάς, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων.

Κάποιες, μάλιστα, από τις αιτήσεις ενίσχυσης που κρίθηκαν παράνομες από τους ελεγκτές ήταν άκρως προκλητικές, δείχνοντας τον τρόπο με τον οποίο κάποιοι επιτήδειοι συνήθιζαν να λαμβάνουν παράνομες επιδοτήσεις.

Κτηνοτρόφοι χωρίς… ζώα

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι στην Κρήτη από τις 500.000 κυψέλες που δηλώνονταν ως βιολογικές μόνο οι 180.000, όπως αποδείχθηκε, πληρούσαν τις προϋποθέσεις. Στα Τρίκαλα κτηνοτρόφος δήλωνε 635 μοσχάρια βιολογικής εκτροφής και, όπως αποκαλύφθηκε, είχε μόλις 135, ενώ άλλος κτηνοτρόφος δήλωνε 175 ζώα και δεν είχε ούτε ένα! Ο συγκεκριμένος, μάλιστα, κτηνοτρόφος είχε περάσει από έλεγχο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αλλη μια κτηνοτρόφος δήλωνε ότι εκτρέφει 92 μοσχάρια χωρίς να έχει ούτε ένα, ενώ ακόμη τρεις κτηνοτρόφοι δήλωναν 600, 400 και 500 ζώα και δεν παρουσιάστηκαν ποτέ στον έλεγχο.

«Για να αντιληφθεί κανείς το μέγεθος της κομπίνας αρκεί να αναλογιστεί ότι αυτός που δήλωνε 600 ζωντανά έπαιρνε 360.000 ευρώ τον χρόνο ‘‘μαϊμού’’ επιδοτήσεις, δηλαδή 600 ευρώ για κάθε ζώο», σημειώνει ο Ν. Κακαβάς, εγείροντας παράλληλα ακόμη ένα ζήτημα για το οποίο οφείλουν οι αρμόδιες υπηρεσίες να δώσουν απάντηση.

«Ολα τα πορίσματά μας από τους επιτόπιους ελέγχους έχουν σταλεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στην Εισαγγελία. Εμείς ως υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δεν έχουμε την αρμοδιότητα των πληρωμών. Συνεχίζει να την έχει ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος ενσωματώθηκε στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Από εκεί και πέρα δεν ξέρουμε τι γίνεται. Δεν ξέρουμε αν όλοι αυτοί που βρέθηκαν να ψεύδονται έλαβαν επιδότηση. Για το ζήτημα αυτό έχουμε απευθύνει αλλεπάλληλες επιστολές, η τελευταία φέτος τον Ιανουάριο, με τις οποίες ρωτάμε την ΑΑΔΕ να μας πει αν έγιναν πληρωμές σε αυτούς που ‘‘έκοψαν’’ οι συνάδελφοί μου. Δεν μας έχουν απαντήσει», καταλήγει ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων.

Η επιστολή

Στην τελευταία επιστολή τους οι γεωτεχνικοί κάνουν λόγο για ιδιαίτερα σοβαρά στοιχεία που ήρθαν στο φως, δεδομένου ότι τα αναφερόμενα ζητήματα, όπως τονίζουν, επηρεάζουν άμεσα τη θεσμική αξιοπιστία των μηχανισμών εφαρμογής της αγροτικής πολιτικής.

Σύμφωνα με τα παρουσιαζόμενα στοιχεία, προκύπτουν εύλογα και κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με τον αριθμό των ΑΦΜ που έλαβαν ενίσχυση βοσκοτόπων το έτος 2025, την πραγματική αντιστοίχιση δηλωθέντων ζώων και κυψελών και τη χρήση τιμολογίων ζωοτροφών ως κριτήριο. «Δεδομένου ότι η ΑΑΔΕ διαθέτει συγκεντρωτικά στοιχεία, η ΠΟΓΕΔΥ ζητά να γνωστοποιηθεί αναλυτικά για το έτος ενίσχυσης 2025 ο αριθμός των δικαιούχων που πληρώθηκαν, ανά γεωγραφικό διαμέρισμα, ο συνολικός αριθμός ζώων και κυψελών που δηλώθηκε από τους ανωτέρω δικαιούχους, η συνολική αξία των τιμολογίων ζωοτροφών που προσκομίστηκαν και η συνολική αξία των δικαιωμάτων/ενισχύσεων που καταβλήθηκαν», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Οι γεωτεχνικοί επισημαίνουν καταλήγοντας ότι «η διαχείριση των ενισχύσεων δεν αποτελεί απλώς διοικητική διαδικασία, αλλά κρίσιμο ζήτημα νομιμότητας, αξιοπιστίας των ελεγκτικών μηχανισμών και προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Η δημόσια αποσαφήνιση των ανωτέρω είναι αναγκαία τόσο για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης, όσο και για την προστασία των υπηρεσιακών στελεχών που καλούνται να εφαρμόσουν και να ελέγξουν το σύστημα».

ΠΗΓΗ: Realnews