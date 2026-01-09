Με την είδηση της ξαφνικής απώλειας του Γεωργίου Πάγκαλου, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, εκλεκτού συναδέλφου και φίλου, η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ Τμήματος Ανατολικής Κρήτης, εν μέσω βαθύτατης θλίψης, αποφάσισε ομόφωνα τα παρακάτω:

Να συμμετέχει με τα μέλη της στην κηδεία του,

Να αποσταλεί συλλυπητήριο στην οικογένειά του,

Να καταθέσει αντί στεφάνου το ποσό των 50,00 € στο Γηροκομείο Αγίας Τριάδας, εκφράζοντας τα βαθύτερα αισθήματα του κλάδου των μηχανικών για την απώλεια του εξαιρετικού και αγαπητού συναδέλφου στο στενό οικογενειακό και φιλικό του

περιβάλλον.

Ο Γιώργος Πάγκαλος ήταν ένας συνάδελφος, που τον χαρακτήριζαν η πηγαία ευγένεια, η φιλικότητα, η εντιμότητα, η εργατικότητα και το πάθος για προσφορά των γνώσεων του, όπως παραδέχονται όλοι όσοι τον γνώριζαν.

Γεννήθηκε το 1965 στον Άγιο Νικόλαο και μετά την ολοκλήρωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σπούδασε Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Το 2001 διορίστηκε στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της τότε Νομαρχίας Λασιθίου. Έκτοτε, εξυπηρέτησε καθημερινά, αδιάλειπτα και με προθυμία εκατοντάδες συναδέλφους και πολίτες. Από το 2013 ήταν Προϊστάμενος του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου.

Θερμά συλλυπητήρια στην πολυαγαπημένη σύζυγο του Νεκταρία και στα παιδιά του Κωσταντίνο και Μαρία.

Η νεκρώσιμη ακολουθία θα τελεστεί το Σάββατο, 10 Ιανουαρίου 2026, στις 15:00, στον Ιερό Ναό Παναγία Ευαγγελίστρια στον Άγιο Νικόλαο.

Για τη Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ

Ο Πρόεδρος Γεώργιος Ταβερναράκης