Το Διοικητικό Συμβούλιο του Λυκείου των Ελληνίδων Αγ. Νικολάου, με αφορμή την αναγγελία του θανάτου του Γεωργίου Παγκάλου συζύγου της Νεκταρίας Μικεόγλου-Παγκάλου, Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του, σε έκτακτη συνεδρίαση του σήμερα το απόγευμα 9-1-2026 αποφάσισε ομόφωνα:

1. Να εκδώσει το παρόν ψήφισμα.

2. Να εκφράσει στην οικογένεια του εκλιπόντος τα ειλικρινή του συλλυπητήρια.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αντί στεφάνου να προσφέρουν στη μνήμη του, χρηματικό ποσό για την κάλυψη αναγκών της χορωδίας του Λυκείου.

4. Να παραστεί το Δ.Σ. στην κηδεία του.

5. Να αναρτηθεί το παρόν ψήφισμα στις ιστοσελίδες του Λυκείου των Ελληνίδων και να δημοσιευτεί στα τοπικά ΜΜΕ.

Τo Διοικητικό Συμβούλιο