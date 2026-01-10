Ο Σύλλογος Διδασκόντων του 2ου Δημοτικού Σχολείου Αγίου Νικολάου συνήλθε εκτάκτως, με αφορμή τον αδόκητο και πρόωρο χαμό του Γιώργου Πάγκαλου, συζύγου της επί σειρά ετών αγαπητής συναδέλφου και δασκάλας του σχολείου μας Νεκταρίας Μικεόγλου, και εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια ενός ανθρώπου που στάθηκε με διακριτικότητα και ουσιαστική στήριξη στο παιδαγωγικό έργο της συζύγου του.

Ο Σύλλογος Διδασκόντων αποφασίζει ομόφωνα:

1. Να εκφράσει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στη συνάδελφό μας Νεκταρία Μικεόγλου και στην οικογένειά της, συμμεριζόμενος τον πόνο και τη θλίψη τους.

2. Να παραστεί στην εξόδιο ακολουθία.

3. Να αποσταλεί το παρόν ψήφισμα στον τοπικό τύπο.

4. Να συγκεντρωθεί χρηματικό ποσό από τον Σύλλογο Διδασκόντων, το οποίο θα διατεθεί υπέρ του ταμείου του σχολείου, στη μνήμη του εκλιπόντος.

5. Να επιδοθεί το παρόν ψήφισμα στη συνάδελφο και να καταχωρηθεί στο βιβλίο πράξεων του Συλλόγου Διδασκόντων.

Αιωνία του η μνήμη και ας αναπαυθεί στη γειτονιά των Αγγέλων.

Κουράγιο και δύναμη στην οικογένειά του.