Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Φίλων της Φιλαρμονικής Αγίου Νικολάου, μετά την αναγγελία του θανάτου του Γιώργου Πάγκαλου, ενός ανθρώπου που υπηρέτησε με ήθος, αφοσίωση και αγάπη τη Φιλαρμονική μας, συνήλθε εκτάκτως και αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

Ο Γιώργος Πάγκαλος υπήρξε επί σειρά ετών ενεργό και πολύτιμο μέλος της Φιλαρμονικής Αγίου Νικολάου. Με την τρομπέτα του συνέβαλε καθοριστικά στη μουσική της πορεία και στη δημόσια παρουσία της, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα τόσο καλλιτεχνικά όσο και ανθρώπινα. Με την απώλειά του σιγεί για πάντα μία από τις τρομπέτες της Φιλαρμονικής μας, αλλά η μνήμη και η προσφορά του θα παραμείνουν ζωντανές.

Σε ένδειξη τιμής και βαθιάς θλίψης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει: