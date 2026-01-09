Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Φίλων της Φιλαρμονικής Αγίου Νικολάου, μετά την αναγγελία του θανάτου του Γιώργου Πάγκαλου, ενός ανθρώπου που υπηρέτησε με ήθος, αφοσίωση και αγάπη τη Φιλαρμονική μας, συνήλθε εκτάκτως και αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:
Ο Γιώργος Πάγκαλος υπήρξε επί σειρά ετών ενεργό και πολύτιμο μέλος της Φιλαρμονικής Αγίου Νικολάου. Με την τρομπέτα του συνέβαλε καθοριστικά στη μουσική της πορεία και στη δημόσια παρουσία της, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα τόσο καλλιτεχνικά όσο και ανθρώπινα. Με την απώλειά του σιγεί για πάντα μία από τις τρομπέτες της Φιλαρμονικής μας, αλλά η μνήμη και η προσφορά του θα παραμείνουν ζωντανές.
Σε ένδειξη τιμής και βαθιάς θλίψης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει:
- Η Φιλαρμονική Αγίου Νικολάου να συνοδεύσει μουσικά την πομπή στο τελευταίο αντίο.
- Να παραστεί αντιπροσωπεία του Συλλόγου και της Φιλαρμονικής στην εξόδιο ακολουθία.
- Αντί στεφάνου, να κατατεθεί χρηματικό ποσό, το οποίο θα διατεθεί σύμφωνα με την επιθυμία της οικογένειας του εκλιπόντος.
- Να εκφραστούν τα ειλικρινή συλλυπητήρια του Συλλόγου προς την οικογένεια και τους οικείους του.
- Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στον τοπικό Τύπο.
Αιωνία του η μνήμη.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Φίλων της Φιλαρμονικής Αγίου Νικολάου