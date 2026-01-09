Ο αιφνίδιος θάνατος του φίλου & συνεργάτη Γιώργου Πάγκαλου, με γέμισε θλίψη. Με τον εκλιπόντα ως Προϊστάμενο Δομών και Περιβαλλοντος των Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Λασιθίου, συνεργάστηκα στενά κατά την θητεία μου ως Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου, αλλά και προγενέστερα ως Περιφερειακός Σύμβουλος και Εντεταλμένος Πολιτικής Προστασίας για δεκατρία ολόκληρα χρόνια.

Ο Γεώργιος Πάγκαλος έχαιρε της εκτίμησης όλων όσων συνεργάστηκαν μαζί του, για το ήθος, την εργατικότητα, την επιστημοσύνη του και υπηρέτησε την δημόσια θέση του με συνέπεια, ευθύνη και ιδιαίτερη αποτελεσματικότητα.

Η απώλειά του αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό στην τοπική μας κοινωνία, στην επιστημονική κοινότητα και στο ανθρώπινο δυναμικό της Περιφέρειας Κρήτης και δη της Αντιπεριφέρειας ΛΑΣΙΘΙΟΥ.

Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του.

ΓΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 09/01/2026