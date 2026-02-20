Αίγυπτος: Τουλάχιστον 18 νεκροί σε σύγκρουση οχημάτων

Αίγυπτος: Τουλάχιστον 18 νεκροί σε σύγκρουση οχημάτων

20/02/2026
Χανιά: Παραδόθηκε ο δράστης της εν ψυχρώ δολοφονίας – Σοκάρουν οι μαρτυρίες

Κρήτη: Σοβαρά επεισόδια με ανήλικο– Συλλήψεις και παραμέληση εποπτείας

20/02/2026
Ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλο μετείχε στις εργασίες της 1ης συνεδρίασης του 2026 της Κοινής Συντονιστικής Επιτροπής Προσκυνηματικού Τουρισμού

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλο μετείχε στις εργασίες της 1ης συνεδρίασης του 2026 της Κοινής Συντονιστικής Επιτροπής Προσκυνηματικού Τουρισμού

20/02/2026

Η «Ιεράπετρα Νέα Πορεία» Καταγγέλλει την Αδράνεια της Δημοτικής Αρχής για το Κλείσιμο των ΕΛΤΑ – Ζητά έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο

«Ιεράπετρα νέα Πορεία: «Η λογοδοσία δεν είναι επιλογή, είναι υποχρέωση»

20/02/2026

ΝΕ ΠΑΣΟΚ Λασιθίου: Αντιδράσεις για τη ΜΕΘ στο Λασίθι και αιχμές κατά της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας

20/02/2026
SOS για την Υγεία στο Λασίθι: «Ευχή μας να γυρίσουμε 20 χρόνια πίσω»

SOS για την Υγεία στο Λασίθι: «Ευχή μας να γυρίσουμε 20 χρόνια πίσω»

20/02/2026
Δυναμική παρουσία της Σητεία στην έκθεση f.re.e με αιχμή τη γαστρονομία της Κρήτη

Δυναμική παρουσία της Σητεία στην έκθεση f.re.e με αιχμή τη γαστρονομία της Κρήτη

20/02/2026
ΕΣΠΑ
Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου, 2026
No Result
View All Result
No Result
View All Result
No Result
View All Result

Αίγυπτος: Τουλάχιστον 18 νεκροί σε σύγκρουση οχημάτων

by anatolh kim
20/02/2026
in Κόσμος
?????????????????????????????????????????????????????????

?????????????????????????????????????????????????????????

Share on FacebookShare on Twitter
Τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τρεις ακόμη τραυματίστηκαν το απόγευμα της Πέμπτης σε σφοδρή σύγκρουση φορτηγού με αγροτικό όχημα σε αυτοκινητόδρομο στη βορειοανατολική Αίγυπτο, σύμφωνα με τις αρχές.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στον οδικό άξονα 30ής Ιουνίου, νότια της επαρχίας Πορτ Σάιντ. Όπως ανακοίνωσαν οι αρχές, τα θύματα ήταν αλιείς που επέβαιναν στο ένα από τα δύο οχήματα. Μέχρι στιγμής τα αίτια της σύγκρουσης, παραμένουν αδιευκρίνιστα.

Το αγροτικό μετέφερε τους εργάτες σε ιχθυοτροφεία της παράκτιας επαρχίας, η οποία διαθέτει έντονη αλιευτική δραστηριότητα. Η σύγκρουση σημειώθηκε περίπου στις 12:30 το μεσημέρι. Σύμφωνα με αξιωματούχους, τα περισσότερα θύματα φέρονται να κατάγονταν από την περιοχή Ματαρέγια, στην επαρχία Ντακαχλία.

Φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στη σελίδα του κυβερνήτη της Ντακαχλίας στο Facebook καταγράφουν το μέγεθος της καταστροφής: το αγροτικό όχημα έχει συνθλιβεί ανάμεσα σε δύο βαρέα φορτηγά, ενώ συντρίμμια είναι διάσπαρτα στο οδόστρωμα.

Ο pρωθυπουργός Μουσταφά Μαντμπούλι, σε ανακοίνωσή του, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και έδωσε εντολή να τους παρασχεθεί οικονομική βοήθεια. Παράλληλα, ο κυβερνήτης του Πορτ Σάιντ επισκέφθηκε το σημείο της σύγκρουσης και τους τραυματίες σε τοπικά νοσοκομεία.

Τα θανατηφόρα τροχαία αποτελούν διαχρονικό πρόβλημα στην Αίγυπτο, στοιχίζοντας χιλιάδες ζωές ετησίως. Η υπερβολική ταχύτητα, το κακό οδικό δίκτυο και η ελλιπής εφαρμογή της νομοθεσίας συγκαταλέγονται στους βασικούς παράγοντες πίσω από τα περισσότερα δυστυχήματα.

Πηγή: Associated Press

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result

Copyright © Εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ

Powered & Designed by
1 BIT - ONE BIT - Σχεδιασμός ιστοσελίδων - Προώθηση ιστοσελίδων - Digital Marketing