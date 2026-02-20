Αργεντινή: Συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών στην απεργία εναντίον του εργασιακού νομοσχεδίου

Αργεντινή: Συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών στην απεργία εναντίον του εργασιακού νομοσχεδίου

20/02/2026
ΕΣΠΑ
Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου, 2026
Αργεντινή: Συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών στην απεργία εναντίον του εργασιακού νομοσχεδίου

by anatolh kim
20/02/2026
in Κόσμος
epa12759571 Protesters clash with police during a demonstration against labor reform proposed by Argentine President Javier Milei in Buenos Aires, Argentina, 19 February 2026. EPA/JUAN IGNACIO RONCORONI

epa12759571 Protesters clash with police during a demonstration against labor reform proposed by Argentine President Javier Milei in Buenos Aires, Argentina, 19 February 2026. EPA/JUAN IGNACIO RONCORONI

Συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών και μερικών δεκάδων διαδηλωτών ξέσπασαν χθες Πέμπτη στο Μπουένος Άιρες, στο περιθώριο της απεργιακής κινητοποίησης εναντίον της μεταρρύθμισης των εργασιακών σχέσεων που προωθεί ο πρόεδρος Χαβιέρ Μιλέι.

Αφότου οι περισσότεροι διαδηλωτές που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το κτίριο του κοινοβουλίου άρχισαν να αποχωρούν αργά το απόγευμα, ορισμένοι πλησίασαν τους αστυνομικούς που είχαν δημιουργήσει κλοιό ασφαλείας κι άρχισαν να πετούν μπουκάλια και πέτρες. Οι αστυνομικοί χρησιμοποίησαν δακρυγόνα και κανόνια νερού για να διαλύσουν το πλήθος.

Την ίδια ώρα συνεχιζόταν η συζήτηση του αμφιλεγόμενου νομοσχεδίου στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Πριν από οκτώ ημέρες, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της Γερουσίας για τη συζήτηση του εργασιακού νομοσχεδίου, είχαν ξεσπάσει πολύ πιο βίαιες συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών. Οι δυνάμεις ασφαλείας είχαν προχωρήσει τότε σε περίπου 30 προσαγωγές.

Η μεγαλύτερη συνομοσπονδία εργατικών συνδικάτων (CGT) της Αργεντινής έκανε λόγο για «πολύ σημαντική» συμμετοχή στη γενική απεργία, την τέταρτη κατά σειρά επί προεδρίας του Χαβιέρ Μιλέι.

Οι συγκοινωνίες παρέλυσαν, αφού σταθμοί τρένων και λεωφορείων ήταν άδειοι, ενώ πάνω από 250 πτήσεις ακυρώθηκαν. Ωστόσο, όπως επισημαίνει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), στο Μπουένος Άιρες τα περισσότερα καταστήματα παρέμειναν ανοικτά.
www.real.gr

