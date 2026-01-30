Διάταγμα Τραμπ: Eπιπρόσθετοι δασμοί σε κάθε χώρα που πουλάει πετρέλαιο στην Κούβα – «Βάρβαρη πράξη επίθεσης» απαντά η Αβάνα

Διάταγμα Τραμπ: Eπιπρόσθετοι δασμοί σε κάθε χώρα που πουλάει πετρέλαιο στην Κούβα – «Βάρβαρη πράξη επίθεσης» απαντά η Αβάνα

30/01/2026
Δωρεά διασωστικού υλικούς στην Πυροσβεστική

Δωρεά διασωστικού υλικούς στην Πυροσβεστική

30/01/2026
Ενημέρωση του Επιμελητηρίου Λασιθίου για το ΓΕΜΗ

Πρόσκληση στην Εκδήλωση Κοπής Πίτας και Απονομή Βραβείων από το Επιμελητήριο Λασιθίου

30/01/2026

Γουίτκοφ: Η Χαμάς «δεν έχει άλλη επιλογή» παρά να παραδώσει τα όπλα

Γουίτκοφ: Η Χαμάς «δεν έχει άλλη επιλογή» παρά να παραδώσει τα όπλα

30/01/2026
Europa League: Με Ερυθρό Αστέρα ή Θέλτα ο ΠΑΟΚ, με Νότιγχαμ Φόρεστ ή Πλζεν ο Παναθηναϊκός

Europa League: Με Ερυθρό Αστέρα ή Θέλτα ο ΠΑΟΚ, με Νότιγχαμ Φόρεστ ή Πλζεν ο Παναθηναϊκός

30/01/2026
Καθοριστική θα είναι η επόμενη χρονιά για το νέο αεροδρόμιο Καστελίου

Πρόγραμμα επίσκεψης της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στην Κρήτη

30/01/2026
Οι ΗΠΑ αφαίρεσαν την πιστοποίηση όλων των αεροσκαφών που κατασκευάζονται στον Καναδά

Οι ΗΠΑ αφαίρεσαν την πιστοποίηση όλων των αεροσκαφών που κατασκευάζονται στον Καναδά

30/01/2026
ΕΣΠΑ
Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου, 2026
No Result
View All Result
No Result
View All Result
No Result
View All Result

Διάταγμα Τραμπ: Eπιπρόσθετοι δασμοί σε κάθε χώρα που πουλάει πετρέλαιο στην Κούβα – «Βάρβαρη πράξη επίθεσης» απαντά η Αβάνα

by anatolh kim
30/01/2026
in Κόσμος
Share on FacebookShare on Twitter
Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε χθες Πέμπτη προεδρικό εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο επισείει την απειλή ότι οι ΗΠΑ «μπορεί» να προχωρούν στην επιβολή επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών ύψους που δεν διευκρινίζεται σε χώρες που πωλούν πετρέλαιο στην Κούβα.

«Επιπρόσθετος τελωνειακός δασμός ad valorem μπορεί να επιβάλλεται σε εισαγόμενα αγαθά που παράγονται από οποιαδήποτε χώρα πουλάει άμεσα ή έμμεσα ή παραδίδει πετρέλαιο στην Κούβα», αναφέρει το κείμενο του εκτελεστικού διατάγματος, που δημοσιοποιήθηκε από τον Λευκό Οίκο. Ο όρος ad valorem («ανάλογα με την αξία» στα λατινικά) σημαίνει ότι οι επιπλέον δασμοί θα είναι κυμαινόμενοι και θα υπολογίζονται ανάλογα με τις εκτιμώμενες τιμές πώλησης των αγαθών.

Η απόφαση αυτή, με σκοπό να κλιμακωθεί ακόμη περισσότερο η πίεση που ασκεί η Ουάσιγκτον στη νήσο υπό κομμουνιστική κυβέρνηση, βασίζεται στην ανακήρυξη από τον Ντόναλντ Τραμπ κατάστασης «έκτακτης ανάγκης» εξαιτίας της «εξαιρετικής απειλής» που εγείρει η Κούβα για την αμερικανική «εθνική ασφάλεια», πάντα κατά το διάταγμα.

Η Κούβα χαρακτηρίζει «βάρβαρη πράξη επίθεσης» την απειλή των ΗΠΑ για τις πωλήσεις πετρελαίου

Ο επικεφαλής της κουβανικής διπλωματίας χαρακτήρισε χθες Πέμπτη το βράδυ (τοπική ώρα· λίγο μετά τις 06:00 ώρα Ελλάδας) «βάρβαρη πράξη επίθεσης» την υπογραφή από τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ εκτελεστικού διατάγματος με το οποίο απειλεί πως στο εξής θα προχωρά στην επιβολή επιπρόσθετων τιμωρητικών δασμών σε οποιαδήποτε χώρα πωλεί πετρέλαιο στη νήσο υπό κομμουνιστική κυβέρνηση.

«Καταγγέλλουμε σε όλο τον κόσμο αυτή τη βάρβαρη πράξη επίθεσης εναντίον της Κούβας και του λαού της, που υπομένει για πάνω από 65 χρόνια τον πιο μακρό και απάνθρωπο οικονομικό αποκλεισμό που επιβλήθηκε ποτέ σ’ ένα ολόκληρο έθνος», καθώς σημαίνει πως ο κόσμος στη χώρα της Καραϊβικής θα «υποχρεωθεί να υποστεί ακραίες συνθήκες ζωής», υπογράμμισε μέσω X ο κουβανός υπουργός Εξωτερικών Μπρούνο Ροδρίγκες.
www.real.gr

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result

Copyright © Εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ

Powered & Designed by
1 BIT - ONE BIT - Σχεδιασμός ιστοσελίδων - Προώθηση ιστοσελίδων - Digital Marketing