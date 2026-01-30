Γουίτκοφ: Η Χαμάς «δεν έχει άλλη επιλογή» παρά να παραδώσει τα όπλα

Γουίτκοφ: Η Χαμάς «δεν έχει άλλη επιλογή» παρά να παραδώσει τα όπλα

30/01/2026
Δωρεά διασωστικού υλικούς στην Πυροσβεστική

Δωρεά διασωστικού υλικούς στην Πυροσβεστική

30/01/2026
Ενημέρωση του Επιμελητηρίου Λασιθίου για το ΓΕΜΗ

Πρόσκληση στην Εκδήλωση Κοπής Πίτας και Απονομή Βραβείων από το Επιμελητήριο Λασιθίου

30/01/2026

Europa League: Με Ερυθρό Αστέρα ή Θέλτα ο ΠΑΟΚ, με Νότιγχαμ Φόρεστ ή Πλζεν ο Παναθηναϊκός

Europa League: Με Ερυθρό Αστέρα ή Θέλτα ο ΠΑΟΚ, με Νότιγχαμ Φόρεστ ή Πλζεν ο Παναθηναϊκός

30/01/2026
Καθοριστική θα είναι η επόμενη χρονιά για το νέο αεροδρόμιο Καστελίου

Πρόγραμμα επίσκεψης της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στην Κρήτη

30/01/2026
Οι ΗΠΑ αφαίρεσαν την πιστοποίηση όλων των αεροσκαφών που κατασκευάζονται στον Καναδά

Οι ΗΠΑ αφαίρεσαν την πιστοποίηση όλων των αεροσκαφών που κατασκευάζονται στον Καναδά

30/01/2026
Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Αργεντινή λόγω των πυρκαγιών στην Παταγονία

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Αργεντινή λόγω των πυρκαγιών στην Παταγονία

30/01/2026
ΕΣΠΑ
Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου, 2026
No Result
View All Result
No Result
View All Result
No Result
View All Result

Γουίτκοφ: Η Χαμάς «δεν έχει άλλη επιλογή» παρά να παραδώσει τα όπλα

by anatolh kim
30/01/2026
in Κόσμος
Share on FacebookShare on Twitter
Ο ειδικός απεσταλμένος της προεδρίας των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ εμφανίστηκε πεπεισμένος χθες Πέμπτη πως το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς θα αφοπλιστεί στη λεγόμενη δεύτερη φάση του σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ για τη Λωρίδα της Γάζας.

«Βγάλαμε τους τρομοκράτες από εκεί», είπε εννοώντας τη διακυβέρνηση του θυλάκου, και «θα αποστρατιωτικοποιηθούν».

«Θα το κάνουν επειδή δεν έχουν καμιά άλλη επιλογή», πρόσθεσε ο κ. Γουίτκοφ κατά τη διάρκεια υπουργικού συμβουλίου στον Λευκό Οίκο, επιμένοντας πως το κίνημα «θα παραδώσει τα AK-47», αναφερόμενος στα γνωστά σοβιετικού σχεδιασμού τουφέκια εφόδου του.

Στο πλαίσιο της πρώτης φάσης του σχεδίου κηρύχθηκε εύθραυστη κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ και τη Χαμάς τη 10η Οκτωβρίου 2025. Βάσει της συμφωνίας έγινε ανταλλαγή των ομήρων που απέμεναν με παλαιστίνιους κρατουμένους.

Η δεύτερη φάση του σχεδίου 20 σημείων του Τραμπ προβλέπει τον αφοπλισμό της Χαμάς–το παλαιστινιακό κίνημα διαφωνεί–και την ανάπτυξη Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης (ΔΔΣ).

Το κίνημα έχει ξεκαθαρίσει πως δεν έχει σκοπό να καταθέσει τα όπλα.

«Πολλοί έλεγαν ότι δεν θα αφοπλιστούν ποτέ. Φαίνεται πως θα αφοπλιστούν», πέταξε ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ κατά τη διάρκεια του υπουργικού συμβουλίου.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του Τύπου του Ισραήλ, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είπε στον αμερικανό πρόεδρο Τραμπ πως στα τέλη του 2025 η Χαμάς συνέχιζε να διαθέτει κάπου 60.000 τουφέκια Καλάσνικοφ στη Λωρίδα της Γάζας.

Η Χαμάς έχει κάνει σαφές πως θα εκχωρήσει τον έλεγχο του παλαιστινιακού θυλάκου σε νέο μεταβατικό κυβερνητικό σχήμα–που θα επιβλέπεται από τον κ. Τραμπ προσωπικά–αλλά αρνείται να αφοπλιστεί. Το Ισραήλ, που συνεχίζει να κατέχει περίπου τη μισή Λωρίδα της Γάζας, ανησυχεί πως το κίνημα χρησιμοποίησε το μεσοδιάστημα για να ανασυνταχθεί.

Το σχέδιο Τραμπ υποστηρίχτηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, που έλαβε απόφαση τον Νοέμβριο. Στόχος υποτίθεται πως είναι να υπάρξει διαρκές τέλος του πολέμου και να ανοικοδομηθεί ο μικρός παραθαλάσσιος θύλακος που υπέστη πελώρια καταστροφή τα δυο χρόνια πολέμου.
www.real.gr

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result

Copyright © Εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ

Powered & Designed by
1 BIT - ONE BIT - Σχεδιασμός ιστοσελίδων - Προώθηση ιστοσελίδων - Digital Marketing