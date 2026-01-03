Η Βενεζουέλα κατήγγειλε σήμερα μια «πολύ σοβαρή στρατιωτική επίθεση» μετά τις εκρήξεις που συγκλόνισαν μέσα στη νύχτα την πρωτεύουσα, ενώ ο πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

«Η Βενεζουέλα απορρίπτει και καταγγέλλει (…) την πολύ σοβαρή στρατιωτική επίθεση που πραγματοποιείται από (…) τις Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον του εδάφους και του πληθυσμού της στις πολιτικές και στρατιωτικές τοποθεσίες του Καράκας και των πολιτειών Μιράντα, Αράγκουα και Λα Γκουάιρα γύρω από το Καράκας», σύμφωνα με την ανακοίνωση της κυβέρνησης.

«Μια τέτοια επίθεση απειλεί τη διεθνή ειρήνη και τη διεθνή ασφάλεια (…) και θέτει σε σοβαρό κίνδυνο τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων», διαβεβαιώνει το Καράκας.

«Ο στόχος αυτής της επίθεσης δεν είναι άλλος παρά η αρπαγή των στρατηγικών πόρων της Βενεζουέλας και ιδιαίτερα του πετρελαίου της και των ορυκτών της, καθώς επιχειρεί να συντρίψει δια της ισχύος την πολιτική ανεξάρτησία του Έθνους», συνεχίζει η ανακοίνωση.

Η κυβέρνηση «καλεί όλες τις κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις της χώρας να ενεργοποιήσουν τα σχέδια επιστράτευσης και να απορρίψουν αυτή την ιμπεριαλιστική επίθεση», σύμφωνα με το κείμενο.

Ο πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο, «με αυστηρό σεβασμό των διατάξεων του Συντάγματος (…), υπέγραψε και διέταξε την εφαρμογή του Διατάγματος περί κατάστασης έκτακτης ανάγκης».

«Όλη η χώρα οφείλει να κινητοποιηθεί για να νικήσει αυτή την ιμπεριαλιστική επίθεση», καταλήγει το κείμενο.

Οι ΗΠΑ πραγματοποιούν στρατιωτικά πλήγματα εναντίον της Βενεζουέλας, σύμφωνα με αμερικανό αξιωματούχο και αμερικανικά μέσα ενημέρωσης

Ο αμερικανικός στρατός βρίσκεται πίσω από σειρά πληγμάτων που πραγματοποιήθηκαν νωρίς σήμερα το πρωί εναντίον της πρωτεύουσας της Βενεζουέλας Καράκας, μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Τα δίκτυα CBS News και Fox News επικαλέσθηκαν, χωρίς να τους κατονομάσουν, αξιωματούχους της κυβέρνησης του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίοι επιβεβαίωσαν την εμπλοκή αμερικανικών δυνάμεων.

Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε επίσης στο πρακτορείο Ρόιτερς ότι οι ΗΠΑ διεξάγουν πλήγματα μέσα στο έδαφος της Βενεζουέλας.

Ο αξιωματούχος, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομασθεί, δεν έκανε γνωστές λεπτομέρειες.

Ο Λευκός Οίκος και το Πεντάγωνο δεν έχουν κάνει σχόλια σχετικά με τις εκρήξεις ούτε για τις πληροφορίες περί αεροπλάνων τα οποία υπερίπτανται της πρωτεύουσας της Βενεζουέλας.