Μεξικό και ΗΠΑ ανακοίνωσαν κατάσχεση «τόνων» κοκαΐνης σε «συντονισμένη επιχείρηση» στον Ειρηνικό

Το μεξικανικό πολεμικό ναυτικό και η αμερικανική ακτοφυλακή προχώρησαν στην κατάσχεση τόνων κοκαΐνης κατά τη διάρκεια «συντονισμένης επιχείρησης» στον Ειρηνικό, ανακοίνωσαν χθες Τετάρτη οι μεξικανικές αρχές.

Η επιχείρηση διεξήχθη «στο πλαίσιο της διμερούς συνεργασίας» και «εκτός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης» (ΑΟΖ) της χώρας, ή αλλιώς εκτός μεξικανικών χωρικών υδάτων, σύμφωνα με το μεξικανικό ΠΝ.

Η ασυνήθιστη κοινή επιχείρηση ανακοινώθηκε με φόντο τις εντάσεις ανάμεσα στις δυο χώρες, μετά τις απειλές του αμερικανού προέδρου Τραμπ να διατάξει στρατιωτικές χερσαίες επιχειρήσεις εναντίον των καρτέλ των ναρκωτικών στη μεξικανική επικράτεια και τους βομβαρδισμούς δεκάδων πλεούμενων στην Καραϊβική και στον ανατολικό Ειρηνικό που φέρονταν κατά την Ουάσιγκτον να μεταφέρουν ναρκωτικά.

«Κάπου 188 δέματα που περιείχαν τόνους κοκαΐνης κατασχέθηκαν», πάντα κατά το μεξικανικό ναυτικό, που διευκρίνισε πως εντοπίστηκαν πάνω σε πλεούμενο που βρισκόταν δυτικά της νήσου Κλαριόν, περίπου 1.100 χιλιόμετρα από το λιμάνι της Μανσανίγιο, στην πολιτεία Κολίμα (δυτικά).

Το ΠΝ έκανε ακόμη λόγο για συλλήψεις, χωρίς να διευκρινίσει πόσες.

Η μεξικανή πρόεδρος Κλαούδια Σέινμπαουμ επαναλαμβάνει συχνά πως δεν θα επιτρέψει αμερικανικά στρατεύματα να διεξαγάγουν επιχειρήσεις στο έδαφος της χώρας της, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει στην ανάπτυξη δυνάμεων της χώρας του για να αντιμετωπιστούν τα καρτέλ.

Ο ρεπουμπλικάνος επέσεισε την απειλή επιβολής επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών για να πιέσει να αυξηθούν οι συλλήψεις διακινητών και οι κατασχέσεις ουσιών.

Χθες το πρωί, η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε πως εξουδετέρωσε μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα που ανήκαν σε μεξικανικά καρτέλ στα σύνορα, συμβάν που προκάλεσε το πολύωρο κλείσιμο του αεροδρομίου στο Ελ Πάσο (Τέξας, νότια).

Από τη δική της πλευρά, η κ. Σέινμπαουμ διαβεβαίωσε ότι δεν έλαβε καμιά πληροφορία ούτε αναφορά από τις αρμόδιες αρχές για την παρουσία drones που ανήκαν σε εγκληματικές οργανώσεις στα σύνορα με τις ΗΠΑ.

