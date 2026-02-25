Ουρουγουάη: Κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε γεωργία και κτηνοτροφία λόγω λειψυδρίας

Ουρουγουάη: Κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε γεωργία και κτηνοτροφία λόγω λειψυδρίας

25/02/2026
25/02/2026
25/02/2026

25/02/2026
25/02/2026
25/02/2026
25/02/2026
Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου, 2026
Ουρουγουάη: Κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε γεωργία και κτηνοτροφία λόγω λειψυδρίας

by anatolh kim
25/02/2026
in Κόσμος
Οι αρχές της Ουρουγουάης κήρυξαν χθες Τρίτη κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον αγροτικό και κτηνοτροφικό τομέα της χώρας, εξαιτίας της λειψυδρίας σε νότιους τομείς της, κάτι που θα επιτρέψει να προσφερθεί βοήθεια από το δημόσιο σε σχεδόν 2.000 μικρούς παραγωγούς.

Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης, την οποία κήρυξε το υπουργείο Γεωργίας, έχει ισχύ 90 ημερών για την κτηνοτροφία, την παραγωγή γαλακτοκομικών και τις καλλιέργειες, πυλώνες της οικονομίας του μικρού λατινοαμερικάνικου κράτους.

Η λειψυδρία οφείλεται στην έλλειψη βροχοπτώσεων στο νότιο τμήμα της χώρας, συνόψισε το υπουργείο.

Στην περιοχή που αφορά συμπεριλαμβάνεται η πρωτεύουσα Μοντεβιδέο και η περιφέρειά της.

Οι εκτάσεις που πλήττονται ανέρχονται σε κάπου 30 εκατομμύρια στρέμματα, ενώ οι παραγωγοί είναι «1.800 ως 2.000», διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Γουστάβο Γαριβότο, επικεφαλής της διεύθυνσης φυσικών πόρων στο υπουργείο.

Η κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης επιτρέπει να ληφθούν μέτρα όπως η αναβολή των πληρωμών φορολογικών οφειλών.

Η Ουρουγουάη έζησε έντονη ξηρασία την περίοδο μεταξύ του 2020 και του 2023, η οποία χαρακτηρίστηκε η χειρότερη των τελευταίων 70 και πλέον ετών.

Το 2025, το βόειο κρέας ήταν το κυριότερο εξαγωγικό προϊόν της Ουρουγουάης, ακολουθούμενο από τον χαρτοπολτό, τη σόγια και τα γαλακτοκομικά.
