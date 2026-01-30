Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Αργεντινή λόγω των πυρκαγιών στην Παταγονία

30/01/2026
30/01/2026
30/01/2026

30/01/2026
30/01/2026
30/01/2026
30/01/2026
Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου, 2026
by anatolh kim
30/01/2026
in Κόσμος
epa12689469 A person observes a fire in Cholila, in the province of Chubut, Argentina, 27 January 2026 (Issued 28 January 2026). Weather conditions have intensified the fires in the province of Chubut, in Patagonia, Argentina, which have already affected more than 35,000 hectares of forest in Los Alerces National Park and Puerto Patriada, despite the efforts of some 600 firefighters, brigade members, and support staff fighting the blaze. EPA/STRINGER

epa12689469 A person observes a fire in Cholila, in the province of Chubut, Argentina, 27 January 2026 (Issued 28 January 2026). Weather conditions have intensified the fires in the province of Chubut, in Patagonia, Argentina, which have already affected more than 35,000 hectares of forest in Los Alerces National Park and Puerto Patriada, despite the efforts of some 600 firefighters, brigade members, and support staff fighting the blaze. EPA/STRINGER

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η Αργεντινή λόγω πυρκαγιών» σε τέσσερις επαρχίες της Παταγονίας, όπου η πύρινη λαίλαπα έκανε στάχτη εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα από την αρχή του φετινού καλοκαιριού στο νότιο ημισφαίριο.

Από τον Δεκέμβριο, οι φλόγες έχουν καταστρέψει περίπου 450.000 στρέμματα στην επαρχία Τσουβούτ. Το μεγαλύτερο μέτωπο εντοπίζεται στο εθνικό πάρκο Λος Αλέρσες, σε απόσταση 1.800 χιλιομέτρων από το Μπουένος Άιρες, όπου έχουν καεί 200.000 στρέμματα κυρίως δασικής βλάστησης.

Εκατοντάδες πυροσβέστες επιχειρούν για να αποτραπεί η πιθανότητα οι φλόγες να φθάσουν σε κατοικημένες περιοχές· τους έδωσε ανάσα ελαφριά βροχόπτωση αυτή την εβδομάδα.

«Υπογράφουμε διάταγμα (…) που κηρύσσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των πυρκαγιών στις επαρχίες Τσουβούτ, Ρίο Νέγρο, Νεουκέν και Λα Πάμπα», ανέφερε μέσω X ο Μανουέλ Αντόρνι, επικεφαλής της κυβέρνησης του προέδρου Χαβιέρ Μιλέι.

Το εκτελεστικό διάταγμα, που αναμένεται να δημοσιοποιηθεί σήμερα, σκοπό έχει να διευκολύνει το κοινό έργο επαρχιακών και εθνικών οργανισμών στην προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι πυρκαγιές.

Τις τελευταίες ημέρες καταγράφτηκαν κάποιες βροχοπτώσεις, κάτι που «επέτρεψε στους πυροσβέστες να κάνουν καλύτερη δουλειά», ωστόσο παραμένουν ενεργές εστίες, σημείωσε χθες στον ραδιοφωνικό σταθμό El Chubut ο Ιγνάσιο Καμπέζο, υποδιευθυντής της ομοσπονδιακής υπηρεσίας αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων στην επαρχία Τσουβούτ.

Στην περιοχή επιχειρούν κάπου 450 πυροσβέστες με την υποστήριξη 19 εναέριων μέσων, διευκρίνισε.

Έγιναν ελεγχόμενες καύσεις για να αποτραπεί το ενδεχόμενο οι φλόγες να εξαπλωθούν και να κατευθυνθούν σε τοποθεσίες όπως η Τσολίλα (σχεδόν 3.000 κάτοικοι) και η Εσκέλ (37.000 κάτοικοι), πρόσθεσε.

«Οι μετεωρολογικές συνθήκες βοήθησαν να ελέγξουμε μέρος» των πυρκαγιών, δήλωνε προχθές Τετάρτη στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μανουέλ, εθελοντής πυροσβέστης, σε μέτωπο κοντά στην Τσολίλα.

Η ζέστη επιστρέφει

«Σε μερικές ημέρες, μόλις επιστρέψει η ζέστη, (η φωτιά) θα αρχίσει να εξαπλώνεται ξανά, αλλά μόνο στο εσωτερικό (σ.σ. της περιμέτρου) που καίγεται. Αυτό προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε, ότι οι φλόγες δεν θα συνεχίσουν να εξαπλώνονται», πρόσθεσε.

«Έχω 15 χρόνια υπηρεσίας στην πυροσβεστική κι είναι η πρώτη φορά που βλέπω πυρκαγιά να καίει κατ’ αυτόν τον τρόπο (…) Δεν έχουμε μπορέσει να την σβήσουμε», συμπλήρωσε ο Μανουέλ, που δεν θέλησε να δώσει το επώνυμό του.

Άλλη εστία, στον τομέα της Επουζέν, μετέτρεψε σε αποκαΐδια 220.000 στρέμματα, πάντως έχει ελεγχθεί κατά το 85%, σύμφωνα με την επαρχιακή υπηρεσία αντιμετώπισης πυρκαγιών.

Διάφορες εστίες φωτιάς είναι ενεργές από τις αρχές Δεκεμβρίου, όπως πυρκαγιά στη Λος Αλέρσες, που αποδόθηκε σε κεραυνό, κι ενισχύονται σποραδικά, ανάλογα με τις μετεωρολογικές συνθήκες, τις θερμοκρασίες και τους ανέμους.

Οι εποχικές πυρκαγιές έπληξαν επίσης, σε διαφορετικούς βαθμούς, κι άλλες επαρχίες.

Παραμένει σε ισχύ συναγερμός εξαιτίας του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών και σήμερα στην περιοχή.

Μέχρι στιγμής, στις πυρκαγιές του καλοκαιριού του νότιου ημισφαιρίου δεν έχουν καταγραφτεί θύματα στην Παταγονία της Αργεντινής. Ωστόσο η γειτονική Χιλή θρήνησε περίπου είκοσι ανθρώπους που χάθηκαν εξαιτίας πυρκαγιών νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Η αργεντίνικη κυβέρνηση ανακοίνωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα την κατεπείγουσα εκταμίευση ποσών που συνολικά ανέρχονται σε 86 εκατομμύρια αμερικανικά δολάρια, προοριζόμενων για διάφορες οργανώσεις εθελοντών πυροσβεστών.
