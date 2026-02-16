Στην Ουγγαρία ο Ρούμπιο μετά τη διάσκεψη του Μονάχου – Συνάντηση με Ορμπάν

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο ολοκληρώνει σήμερα στην Ουγγαρία σύντομη περιοδεία του στην Ευρώπη, για να υποστηρίξει τον μαγιάρο πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν, σε δύσκολη θέση ενόψει των βουλευτικών εκλογών του Απριλίου στην ανατολικοευρωπαϊκή χώρα.

Δεν είναι μυστήριο ούτε μυστικό το ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τρέφει ιδιαίτερη συμπάθεια για τον εθνικιστή λαϊκιστή ούγγρο πρωθυπουργό, αυτόν τον «ισχυρό» άνδρα όπως τον αποκαλεί, στον οποίο εξέφρασε την «πλήρη» υποστήριξή του ενόψει της αναμέτρησης της 12ης Απριλίου.

Τον ύμνησε την Παρασκευή μέσω Truth Social, εξαίροντας τα «πρωτοφανή αποτελέσματα» που έχει την «αποδεδειγμένη δυνατότητα» να επιτυγχάνει.

Ο Βίκτορ Όρμπαν, 62 ετών, εκτιμάται πως έχει μπροστά του την πιο δύσκολη εκλογική μάχη αφότου επέστρεψε στο αξίωμα το 2010. Το κόμμα του, το Fidesz, βρίσκεται πίσω από την αντιπολιτευόμενη παράταξη TISZA στις δημοσκοπήσεις.

Σε ομιλία του προχθές ορκίστηκε πως θα συνεχίσει την επίθεσή του εναντίον των «ψευτο-οργανώσεων πολιτών, των εξαγορασμένων δημοσιογράφων, δικαστών και πολιτικών», χρησιμοποιώντας ρητορικά σχήματα που δεν απέχουν και πολύ από εκείνα του αμερικανού προέδρου Τραμπ.

Ο ούγγρος πρωθυπουργός, μαύρο πρόβατο της ΕΕ, κατηγορείται πως φίμωσε επικριτικές φωνές στο δικαστικό σύστημα, στον ακαδημαϊκό κόσμο, στα μέσα ενημέρωσης και στην κοινωνία των πολιτών κι ότι περιόρισε δικαιώματα των μειονοτήτων.

Επικρίνεται εξάλλου διότι καλλιεργεί στενή σχέση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, όπως ακριβώς και με τον Ντόναλντ Τραμπ, που υποδέχθηκε τον ρώσο πρόεδρο με δόξες και τιμές στην Αλάσκα το καλοκαίρι.

Όχι στην Ευρώπη «βασσάλο»

Αφού αφίχθη χθες Κυριακή το βράδυ στη Βουδαπέστη, ο κ. Ρούμπιο, πιστός καθολικός, παρέστη, απόντων των μέσων ενημέρωσης, σε λειτουργία στη ρωμαιοκαθολική βασιλική του Αγίου Στεφάνου, είπε αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Αναμένεται να έχει το πρωί συνομιλίες με τον πρωθυπουργό Όρμπαν, προτού αναχωρήσει για την Ουάσιγκτον.

Μετέβη στην ουγγρική πρωτεύουσα από την Μπρατισλάβα, όπου συναντήθηκε χθες με τον σλοβάκο πρωθυπουργό Ρόμπερτ Φίτσο, άλλο εθνικιστή ηγέτη που θεωρείται επίσης κοντά στον αμερικανό πρόεδρο Τραμπ.

Η επιλογή των δυο χωρών δεν έγινε τυχαία, απεναντίας οι επισκέψεις συμπληρώνουν το μήνυμα που έστειλε ο υπουργός Εξωτερικών Ρούμπιο στη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια.

Στην ομιλία του, το Σάββατο, ο κ. Ρούμπιο παρότρυνε τους Ευρωπαίους να υπερασπίσουν τον «δυτικό πολιτισμό», που «απειλείται», όπως το βλέπει η κυβέρνηση Τραμπ, από τη μαζική μετανάστευση.

Ο κ. Ρούμπιο προσπάθησε εξάλλου να καθησυχάσει, αν και δεν είναι σαφές με πόση επιτυχία, τους θορυβημένους Ευρωπαίους όσον αφορά τις αμερικανικές προθέσεις για τη Γροιλανδία· αλλά, πάνω απ’ όλα, τους κάλεσε να στοιχηθούν πίσω από το όραμα του ρεπουμπλικάνου προέδρου.

Μολαταύτα, στην Μπρατισλάβα διαβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ δεν θέλουν μια Ευρώπη «εξαρτημένη», ή «βασσάλο».

Ο ούγγρος πρωθυπουργός Όρμπαν έχει ανακοινώσει την πρόθεσή του να είναι παρών στην Ουάσιγκτον εντός της εβδομάδας για την εναρκτήρια σύνοδο του «συμβουλίου ειρήνης» του μεγιστάνα.

Ο κ. Όρμπαν χαίρει θερμής υποστήριξης από την κυβέρνηση Τραμπ κυρίως χάρη στην αντιμεταναστευτική πολιτική του, ειδικά την περίοδο της κρίσης στη Συρία πριν από μια δεκαετία. Έχει επισκεφτεί επανειλημμένα την ιδιωτική κατοικία του δισεκατομμυριούχου στο Μαρ-α-Λάγκο, στη Φλόριντα.

Όπως και στην περίπτωση της Σλοβακίας, το ζήτημα της ενέργειας θα απασχολήσει τις συνομιλίες των κ.κ. Ρούμπιο και Όρμπαν. Ο ούγγρος πρωθυπουργός εξασφάλισε για τη χώρα του, σε επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο την περασμένη χρονιά, εξαίρεση από τις αμερικανικές κυρώσεις στις εισαγωγές πετρελαίου και αερίου από τη Ρωσία.

www.real.gr