Τραμπ: Δεν θα αφήσω το Ιράν, τον υπ’ αριθμόν έναν τρομοκράτη να αποκτήσει πυρηνικό όπλο

Μια εικόνα «ισχυρής και ασταμάτητης» Αμερικής επιχείρησε να παρουσιάσει κατά τη δίωρη ομιλία του στο Κογκρέσο, για την Κατάσταση του Έθνους, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Από το βήμα του Κογκρέσου, το βράδυ της Τρίτης (24/2) υποστήριξε ότι τα σύνορα είναι πλήρως ασφαλή, η οικονομία βρίσκεται σε ιστορική άνθηση και η ενεργειακή παραγωγή σπάει ρεκόρ. Με έντονο ύφος και συνεχείς αναφορές σε «επιτυχίες», ο Τραμπ προχώρησε σε νέες εξαγγελίες, από φοροελαφρύνσεις μέχρι ειδικούς λογαριασμούς για παιδιά, επιχειρώντας να ενισχύσει το αφήγημα μιας χώρας που, όπως είπε, «δεν μπορεί να διαχειριστεί την ίδια της την πρόοδο».

Στο ζήτημα του Ιράν, ο Τραμπ υποστήριξε ότι η Τεχεράνη εργάζεται πάνω σε πυραυλικά συστήματα ικανά να πλήξουν τις ΗΠΑ. Τόνισε ότι θα προτιμούσε μια διπλωματική λύση, ωστόσο πρόσθεσε χαρακτηριστικά πως «δεν θα αφήσω τον υπ’ αριθμόν έναν τρομοκράτη του κόσμου να παράγει πυρηνικά».

Ειδικότερα, ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκίνησε την ομιλία του, με το μεταναστευτικό λέγοντας ότι τα «σύνορά μας είναι ασφαλή». Τους τελευταίους 9 μήνες, όπως είπε δεν πέρασε κανένας μετανάστης τα σύνορα των ΗΠΑ. Συνεχίζοντας, σημείωσε ότι η ροή σε ένα χρόνο έχει μειωθεί κατά 56%.

Για την οικονομία υποστήριξε ότι έχει σημειωθεί η μεγαλύτερη πτώση του πληθωρισμού. Η βενζίνη όπως ανέφερε έχει μειωθεί καθώς η τιμή της είναι πλέον 1,85 δολ. το γαλόνι.

«Θέλουμε να διατηρήσουμε τις επιτυχίες», ανέφερε προσθέτοντας ότι εξασφαλίζονται οι συντάξεις ενώ οι αποταμιεύσεις είναι ασφαλείς. «Είμαστε η πιο ελκυστική χώρα σε ολόκληρο τον κόσμο» είπε εμφαντικά συμπληρώνοντας ότι έχουν δημιουργηθεί χιλιάδες θέσεις εργασίες και έχει αυξηθεί η παραγωγή πετρελαίου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν λάβει περισσότερα από 80 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τη Βενεζουέλα από τότε που η Ουάσινγκτον εκδίωξε τον ηγέτη της, Νικολάς Μαδούρο. «Η αμερικανική παραγωγή πετρελαίου έχει αυξηθεί κατά περισσότερα από 600.000 βαρέλια την ημέρα», πρόσθεσε.

Για την παραγωγή φυσικού αερίου, επανέλαβε το γνωστό «κάντε γεωτρήσεις».

Κοινωνικές παροχές

«Τελειώσαμε με την ανεργία, την ξεφορτωθήκαμε», υπογράμμισε λέγοντας ότι υπήρξε αριθμός ρεκόρ προσλήψεων. «Η χώρα μας υπερισχύει τόσο πολύ και δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε», είπε, προσθέτοντας μάλιστα ότι ο κόσμος τον παρακαλεί να μην βγάζει η χώρα τόσα χρήματα. «Πρέπει να το συνηθίσετε» υπογράμμισε.

Ο Τραμπ καυχήθηκε για όλες τις «νίκες» της ​​χώρας του πριν παρουσιάσει μερικούς άλλους «νικητές»: Την ανδρική ομάδα χόκεϊ επί πάγου των ΗΠΑ, η οποία κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες την Κυριακή.

Επίσης τόνισε ότι προχώρησε σε δραστικές μειώσεις φόρων, όπως στην κοινωνική ασφάλιση. Ακολούθως ανακοίνωσε τραπεζικούς λογαριασμούς παιδιών εν ονόματι, «Τραμπ». Συμπλήρωσε δε, ότι με δωρεές τα παιδιά που θα διατηρούν αυτούς τους λογαριασμούς θα έχουν μέχρι να ενηλικιωθούν 10.000 δολάρια.

Για τα συνταγογραφούμενα φάρμακα είπε ότι οι τιμές έχουν μειωθεί ενώ ζήτησε από το Κογκρέσο να εγκρίνει σχετικό νομοσχέδιο ώστε να μην υπάρξει νέα αύξηση. Το ίδιο ζήτησε και για σχετικό νομοσχέδιο που αφορά την πάταξη της διαφθοράς.

Μάλιστα ανακοίνωσε ότι επικεφαλής στην πάταξη της διαφθοράς θα είναι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Τζέι Ντι Βανς.

Μεταναστευτικό

Για τη μετανάστευση, επανέλαβε την ίδια ρητορική που ενέπνευσε την προεκλογική του εκστρατεία το 2024, ισχυριζόμενος ότι οι παράτυποι μετανάστες ήταν υπεύθυνοι για ένα κύμα βίαιων εγκλημάτων.

«Θα έπρεπε να ντρέπεστε», είπε στους Δημοκρατικούς, επειδή αρνήθηκαν να χρηματοδοτήσουν το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η πλειοψηφία των Αμερικανών πιστεύει ότι η καταστολή της μετανάστευσης από τον Τραμπ έχει ξεπεράσει τα όρια, μετά τον θάνατο δύο Αμερικανών πολιτών από μασκοφόρους ομοσπονδιακούς πράκτορες στη Μινεάπολη.

Καθώς ο Τραμπ επαίνεσε την επιβολή του νόμου περί μετανάστευσης, η Δημοκρατική Ιλχάν Ομάρ, η οποία εκπροσωπεί μια περιφέρεια της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ στη Μινεάπολη, φώναξε προς το μέρος του: «Σκοτώσατε Αμερικανούς!»

Ο Δημοκρατικός βουλευτής των ΗΠΑ, Αλ Γκριν, απομακρύνθηκε από την αίθουσα της Βουλής για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, επειδή κυμάτισε μια πινακίδα προς τον Τραμπ που έγραφε: «Οι μαύροι δεν είναι πίθηκοι». Το μήνυμα ήταν μια αναφορά σε ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δημοσίευσε ο Τραμπ αυτόν τον μήνα, το οποίο περιελάμβανε ένα κλιπ που απεικόνιζε τον πρώην πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα και την πρώην πρώτη κυρία Μισέλ Ομπάμα ως πιθήκους.

Αρκετές γυναίκες των Δημοκρατικών φορούσαν ετικέτες που έγραφαν «δημοσιεύστε τα αρχεία», μια αναφορά στο σκάνδαλο που περιβάλλει τον καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπσταϊν. Περίπου δώδεκα κατήγοροι του Έπσταϊν παρευρέθηκαν ως προσκεκλημένοι των Δημοκρατικών.

Εν τω μεταξύ, περισσότεροι από 40 Δημοκρατικοί νομοθέτες απείχαν εντελώς από την ομιλία υπέρ των συγκεντρώσεων κατά του Τραμπ έξω από το Κογκρέσο.

Δασμοί

Αναφερόμενος στην πρόσφατη απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, η οποία έκρινε παράνομο σημαντικό μέρος των δασμών που είχε επιβάλει η κυβέρνησή του, είπε ότι η εξέλιξη είναι «απογοητευτική» και «ατυχή», στρέφοντας το βλέμμα προς τους δικαστές που βρίσκονταν στην αίθουσα.

Παρά την απόφαση, διαβεβαίωσε ότι οι δασμοί θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται μέσω «εναλλακτικών, πλήρως δοκιμασμένων νομικών μηχανισμών». Υποστήριξε μάλιστα ότι στο μέλλον θα μπορούσαν ακόμη και να αντικαταστήσουν τον φόρο εισοδήματος.

Ο πρόεδρος επέμεινε ότι οι εισαγωγικοί φόροι «αποδίδουν», προσθέτοντας πως «ακόμη και οι Δημοκρατικοί το γνωρίζουν».

Επιχειρήσεις κατά ναρκωτικών



Αναφερόμενος στη δολοφονία του Μεξικανού βαρόνου «Ελ Μέντσο», σύμφωνα με τον ίδιο, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από τον μεξικανικό στρατό με αξιοποίηση πληροφοριών που παρείχαν οι ΗΠΑ.

Επαίνεσε αεροπορικές επιχειρήσεις εναντίον φερόμενων ναρκο-σκαφών στα ύδατα της Νότιας Αμερικής, υποστηρίζοντας ότι συνέβαλαν στον περιορισμό της «εισροής ναρκωτικών» προς τις ΗΠΑ.

Έκανε επίσης αναφορά στη σύλληψη του ηγέτη της Βενεζουέλας, τον οποίο κατηγόρησε ότι είχε μετατρέψει τη χώρα του σε «ναρκο-κράτος». Παρουσίασε την επιχείρηση ως το τέλος της κυριαρχίας ενός «εκτός νόμου καθεστώτος», εντάσσοντάς την στη στρατηγική που περιέγραψε ως «ειρήνη μέσω ισχύος».

Στο ίδιο πλαίσιο, τόνισε ότι η ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής ισχύος αποτελεί κεντρικό άξονα της πολιτικής του, ενώ κάλεσε συμμάχους όπως το ΝΑΤΟ να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες, ώστε όπως είπε να διατηρηθεί η διεθνής σταθερότητα.

Για Γάζα



Για τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, είπε ότι ο ίδιος συνέβαλε να τερματιστούν. Υποστήριξε ότι διαπραγματεύτηκε την επιστροφή όλων των ομήρων, ζωντανών και νεκρών, λέγοντας πως «κανείς δεν πίστευε ότι ήταν δυνατό».

Χρόνος ομιλίας – ρεκόρ



Η φετινή ομιλία για την Κατάσταση του Έθνους έγραψε ιστορία ως η μεγαλύτερη σε διάρκεια προεδρική τοποθέτηση στο Κογκρέσο, φτάνοντας τα 108 λεπτά. Το προηγούμενο ρεκόρ, επίσης προεδρική ομιλία της ίδιας κυβέρνησης, ήταν 100 λεπτά. Πριν από το 2025 το μεγαλύτερο είχε καταγραφεί από τον Μπιλ Κλίντον, με 89 λεπτά το 2000 και 85 λεπτά το 1995.

Καθώς η ομιλία ολοκληρωνόταν, οι Ρεπουμπλικάνοι σηκώθηκαν όρθιοι και χειροκρότησαν αντίθετα με τους Δημοκρατικούς που αποχώρησαν σχεδόν αμέσως από την αίθουσα.

