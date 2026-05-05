Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη του 5ου Παγκρήτιου Camp Τερματοφυλάκων & Προπονητών της GK Goalkeeper Academy έχει αρχίσει!

Όπως κάθε χρονιά, έτσι και φέτος, ο πρώτος σταθμός του camp θα πραγματοποιηθεί στο Λασίθι, ενώ θα ακολουθήσουν κατά σειρά οι υπόλοιποι τρεις Νομοί της Κρήτης.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα του 5ου Παγκρήτιου Camp Τερματοφυλάκων & Προπονητών:

Λασίθι: Βουζουνεράκειο Στάδιο, 29–31 Μαΐου 2026 Ηράκλειο: Γήπεδο Π.Ο. Ατσαλένιου 5–7 Ιουνίου 2026 Ρέθυμνο: Γήπεδο «Θ.Ι. Βαρδινογιάννης» Επισκοπής 12–14 Ιουνίου 2026 Χανιά: Δημοτικό Γήπεδο Περιβολίων 19–21 Ιουνίου 2026

Η ΕΜΠΕΙΡΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Η GK Goalkeeper Academy θέλοντας να δώσει ίσες ευκαιρίες στο όνειρο σε όλα τα παιδιά από άκρη σε άκρη της Κρήτης πραγματοποιεί μία οργανωμένη διαδικασία αξιολόγησης (trials) από προπονητές και επιστήμονες υψηλού επιπέδου, παραμένοντας σταθερά προσανατολισμένη στην εξειδικευμένη εκπαίδευση τερματοφυλάκων και προπονητών.

Αναλυτικά, στο 5ο Παγκρήτιο Camp Τερματοφυλάκων & Προπονητών θα συμμετάσχουν:

👉 Pascal Formann: προπονητής τερματοφυλάκων – Wolfsburg (Bundesliga)

👉 Luigi Cennamo: προπονητής τερματοφυλάκων – ΠΑΕ Παναιτωλικός (Super League)

👉 Δημήτρης Κρυωνάς: προπονητής τερματοφυλάκων – ΠΑΕ ΠΑΟΚ (ΠΑΟΚ Β – Super League 2)

👉 Νίκος Μπογδάνος: προπονητής τερματοφυλάκων – ΠΑΕ ΠΑΟΚ (Κ14–Κ13)

👉 Στάθης Κανδηλάπτης: προπονητής τερματοφυλάκων – ΠΑΕ Asteras Aktor (Κ19–Κ15)

👉 Νίκος Κωνσταντινίδης: προπονητής τερματοφυλάκων – Εθνική Κύπρου

👉 Bartosz Groszak: πρώην επικεφαλής προπονητής τερματοφυλάκων & διευθυντής Σχολής Τερματοφυλάκων Λέγκια Βαρσοβίας

👉 Κώστας Γύπαρης: επικεφαλής GK Goalkeeper Academy

👉 Λεωνίδας Παπαδάκης – S11Ltd: Αθλητικός Επιστήμονας

👉 Ελεάνα Κοκκίνη: Αθλητική Ψυχολόγος

👉 Δημήτρης Κατάκης: Αθλητικός Διατροφολόγος

Η προπονητική ομάδα της GK Goalkeeper Academy, οι προσκεκλημένοι προπονητές και η επιστημονική ομάδα θα υλοποιήσουν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα προπονήσεων και σεμιναρίων, καλύπτοντας τόσο το αγωνιστικό όσο και το επιστημονικό κομμάτι της εκπαίδευσης του σύγχρονου τερματοφύλακα.

Παράλληλα, οι τερματοφύλακες θα περάσουν από διαδικασία αξιολόγησης (trials) και όσοι κριθούν έτοιμοι θα έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν δοκιμαστικά σε συλλόγους της Ελλάδας και του εξωτερικού.

ΠΟΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Οι εγγραφές ολοκληρώνονται δύο εβδομάδες πριν από την έναρξη του Camp σε κάθε σταθμό. Αυτό σημαίνει ότι ολοκληρώνονται, ανά Νομό, στις εξής ημερομηνίες:

Λασίθι: 15 Μαΐου 2026 Ηράκλειο: 22 Μαΐου 2026 Ρέθυμνο: 29 Μαΐου 2026 Χανιά: 5 Ιουνίου 2026

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, καθώς ο αριθμός των συμμετεχόντων θα είναι περιορισμένος.

