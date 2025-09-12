ΑΕΚ: Περνά ιατρικά και υπογράφει ο Ζοάο Μάριο

12/09/2025
12/09/2025
12/09/2025
12/09/2025
12/09/2025
12/09/2025
12/09/2025
Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου, 2025
ΑΕΚ: Περνά ιατρικά και υπογράφει ο Ζοάο Μάριο

by anatolh kim
12/09/2025
in Αθλητισμός, Ποδόσφαιρο
Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην ΑΕΚ από το ξεκίνημα της ημέρας (11/9).

Μετά τη διαφαινόμενη πώληση του Αντονί Μαρσιάλ στη Μοντερέι, η Ένωση κινήθηκε αστραπιαία και φέρνει στην Ελλάδα την Παρασκευή (12/9) τον Πορτογάλο μέσο, Ζοάο Μάριο, προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει.

Ο πρώην παίκτης των Ίντερ, Σπόρτινγκ Λισαβόνας και Μπενφίκα αναμένεται να βρεθεί στην Αθήνα την Παρασκευή (12/9) για να «σφραγίσει» το deal με τους «κιτρινόμαυρους» και να αποτελέσει – ίσως – την τελευταία κίνηση της ΠΑΕ στο καλοκαιρινό παζάρι.

Η συμφωνία με τη Μπεσίκτας όπου ανήκει αφορά τον δανεισμό του παίκτη για ένα χρόνο, χωρίς μέσα σε αυτή να υπάρχει οψιόν αγοράς. Η ΆΕΚ αναμένεται να καλύψει σημαντικό μέρος του συμβολαίου του με τους Τούρκους, το οποίο κατά πληροφορίες κυμαίνεται στα 4 εκατ. ευρώ ετησίως, συμπεριλαμβανομένων και των μπόνους.

Αυτός είναι ο Ζοάο Μάριο

Ο 32χρονος πολύπειρος παίκτης ξεκίνησε από τα τμήματα υποδομής της Πόρτο, αλλά εντάχθηκε στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Με τα «λιοντάρια» πήρε ένα πρωτάθλημα, ένα Κύπελλο, ένα Λιγκ Καπ και ένα Σούπερ Καπ.

Το καλοκαίρι του 2016 η Ίντερ έβγαλε από τα ταμεία της περίπου 45 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει, παρά ταύτα δεν δικαιολόγησε καθόλου το τεράστιο ποσό που ξόδεψαν οι «νερατζούρι». Πήρε πολύ μικρό χερόνο συμμετοχής, ενώ από το 2018 ξεκίνησαν οι δανεισμοί του. Η αρχή έγινε στη Γουέστ Χαμ, ακολούθησε η Λοκομοτίβ Μόσχας και τελευταία ήταν η Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Το 2021 αποκτήθηκε ως ελεύθερος από την Μπενφίκα, όπου και παρέμεινε για 3 χρόνια. Την απελθούσα σεζόν παραχωρήθηκε από τους «Αετούς» ως δανεικός στην Μπεσίκτας, η οποία στη διάρκεια του καλοκαιριού αγόρασε τα δικαιώματά του έναντι 2 εκατ. ευρώ.

Αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης με την Πορτογαλία το 2016 στα γήπεδα της Γαλλίας, ενώ τρία χρόνια μετά πανηγύρισε με τους Ίβηρες (2019) το Nations League. Με την Εθνική σε 56 συμμετοχές πέτυχε 3 γκολ.
www.real.gr

