Conference League: Πρώτος τελικός για Ράγιο και Κρίσταλ Πάλας

Η φοβερή και τρομερή Ράγιο, που απέκλεισε οριακά την ΑΕΚ στην προημιτελική φάση με συνολικό σκορ 4-3, άντεξε την πίεση της Στρασμπούρ και με το γκολ του Αλεμάο στο 42′ έφερε την κατάσταση στον πλήρη έλεγχό της, φεύγοντας με δεύτερη νίκη 1-0. Στο 90’+2′ οι Γάλλοι κέρδισαν πέναλτι, όμως ο Ενσίσο δεν μπόρεσε να νικήσει απ’ την άσπρη βούλα τον Μπατάλια.
Στο “Selhurst Park” του Λονδίνου, η περσινή Κυπελλούχος Αγγλίας Κρίσταλ Πάλας, έχοντας ως «προίκα» το υπέρ της 3-1 απ’ τον πρώτο (εκτός έδρας) αγώνα με τους Ουκρανούς, προηγήθηκε στο 25′ με το αυτογκολ του Ενρίκε. Το τέρμα του Αγκουινάλδο στο 34′ έδωσε κάποιες ελπίδες στη Σαχτάρ, όμως ο Σαρ στο 52′ «σφράγισε» το τελικό 2-1 για την Πάλας.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των αγώνων ρεβάνς για την ημιτελική φάση του Conference League έχουν ως εξής (σε παρένθεση τα σκορ των πρώτων αγώνων):
Πέμπτη 7/5
Κρίσταλ Πάλας (Αγγλία)-Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία) 2-1
(25′ αυτ. Ενρίκε, 52′ Σαρ – 34′ Εγκουινάλδο)
Α’ Αγώνας: 3-1. Η Κρίσταλ Πάλας προκρίθηκε στον τελικό με συνολικό σκορ 5-2
Στρασμπούρ (Γαλλία)-Ράγιο Βαγεκάνο (Ισπανία) 0-1
(42′ Αλεμάο)
Α’ Αγώνας 0-1: Η Ράγιο Βαγεκάνο προκρίθηκε στον τελικό με συνολικό σκορ 2-0
www.real.gr