Σε ένα δυνατό φιλικό παιχνίδι που σε αρκετές στιγμές θύμισε επίσημη αναμέτρηση, ο ΑΟ Βραχασίου υποδέχθηκε την Αναγέννηση στο γήπεδο του Σισίου, με τις δύο ομάδες να προσφέρουν μια γεμάτη και ανταγωνιστική εικόνα και τους φιλοξενούμενους να επικρατούν με σκορ 2-1, αν και το αποτέλεσμα όπως συμβαίνει συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις, πέρασε σε δεύτερη μοίρα.

Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο 71’ με τον Τζαβάρα για το 0-1, ενώ στο 77’ ο Angel έκανε το 0-2. Οι γηπεδούχοι αντέδρασαν και μείωσαν στο επόμενο λεπτό (78’) με τον Γ Χατζιάι για το 1-2.