Eurobasket: Επόμενος αντίπαλος για την Ελλάδα η Τουρκία – Το μήνυμα του Γ. Αντετοκούνμπο – Συγκλόνισε ο Παπανικολάου

Η Εθνική Ελλάδας προκρίθηκε στα ημιτελικά του EuroBasket 2025, επιστρέφοντας στην τετράδα μετά από 16 χρόνια. Η Ελλάδα κέρδισε 76-87 τη Λιθουανία και βρέθηκε ξανά ανάμεσα στις καλύτερες τέσσερις ομάδες του τουρνουά. Η τελευταία φορά που η ελληνική ομάδα είχε φτάσει στην τετράδα ήταν το 2009, όταν κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στον μικρό τελικό απέναντι στη Σλοβενία.

Η Εθνική είχε μόλις επικρατήσει της Λιθουανίας με 87-76 και προκρίθηκε στον ημιτελικό του EuroBasket 2025. Αυτή είναι η πρώτη φορά που η Ελλάδα βρίσκεται σε ημιτελικά μεγάλης διοργάνωσης μετά από 16 χρόνια. Οι παίκτες της γαλανόλευκης μετά το τέλος της αναμέτρησης μαζεύτηκαν στο κέντρο του γηπέδου.

Εκεί παρά τον ενθουσιασμό της νίκης ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με συγκλονιστική ψυχραιμία είπε στους συμπαίκτες του:

«Δεν έχουμε κερδίσει κάτι. Άλλο ένα παιχνίδι».

Οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη ετοιμάζονται ήδη ψυχολογικά για το μεγάλο ραντεβού με την Τουρκία, την Παρασκευή (12/9) με έπαθλο ένα εισιτήριο στον τελικό.

Συγκλονιστικές δηλώσεις Παπανικολάου, στάθηκε στο πλευρό της Εθνικής ποδοσφαίρου

Τη θέση της για τους «4» του Eurobasket 2025 «κλείδωσε» η Εθνική ομάδα, η οποία επικράτησε της Λιθουανίας με 76-87 τελικό σκορ.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο αρχηγός της ομάδας Κώστας Παπανικολάου έκανε συγκλονιστικές δηλώσεις και υπερασπίστηκε την Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου μετά την χθεσινή ήττα στο ματς με την Δανία και στάθηκε στην κριτική που έγινε στα social media.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Στα social media είδα πάρα πολλούς να μειώνουν την προσπάθεια των παιδιών της ποδοσφαιρικής ομάδας, μιας πάρα πολύ ελπιδοφόρας γενιάς. Εκπροσωπούν την Ελλάδα. Το στενάχωρο είναι ότι δεν βλέπω μικρά παιδιά να το κάνουν. Βλέπω τους μεγαλύτερους να κρίνουν τα μικρά παιδιά. Παιδιά που έχουν διαγράψει μία πορεία και στο τέλος της ημέρας παλεύουν για τη χώρα μας. Όταν εμείς οι γονείς, δεν είμαστε τα σωστά παραδείγματα… πρέπει όλοι να αλλάξουμε αυτό το τσιπάκι και να βλέπουμε το θετικό, όχι την τοξικότητα!»

Τολιόπουλος: «Ήμασταν συγκεντρωμένοι και πεινασμένοι – Δύσκολο παιχνίδι με την Τουρκία»

Ο Βασίλης Τολιόπουλος στάθηκε στην αποφασιστικότητα και τη συγκέντρωση που έδειξε η Εθνική μας στη νίκη επί της Λιθουανίας, τονίζοντας ότι αυτά τα στοιχεία ήταν το «κλειδί» για την πρόκριση.

Αναλυτικά:

«Ήμασταν τόσο συγκεντρωμένοι και πεινασμένοι που δεν καταλαβαίναμε καθόλου τους 10.000 Λιθουανούς στο γήπεδο. Ήμασταν όλοι έτοιμοι στο παρκέ για να αρπάξουμε μια μπάλα.

Είχαμε πει να βγάλουμε τον Βαλαντσιούνας από το παιχνίδι του. Ξέραμε ότι θα παίξουν πολύ δυνατά και θέλαμε να το κάνουμε πρώτα εμείς αυτό για να τους βγάλουμε από το παιχνίδι τους.

Είμαστε μακριά από τις οικογένειές μας και θέλουμε να δώσουμε χαρά σε όλους τους Έλληνες».

Για τον ημιτελικό: «Η Τουρκία παίζει ένα εκπληκτικό μπάσκετ. Θα είναι ένα τρομερά δύσκολο παιχνίδι, πρέπει να τα δώσουμε όλα και να παίξουμε με την ίδια συγκέντρωση και το ίδιο πάθος».

Σπανούλης: «Δεν κερδίσαμε κανένα μετάλλιο, προχωράμε στο επόμενο παιχνίδι»

Η Εθνική μας κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Λιθουανίας, πανηγυρίζοντας τη νίκη με 87-76 και εξασφαλίζοντας πρόκριση στα ημιτελικά του Ευρωμπάσκετ για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Βασίλης Σπανούλης τόνισε πως αισθάνεται υπερήφανος για τους παίκτες του. Θυμήθηκε τον προημιτελικό με την Τουρκία το 2009 και ξεκαθάρισε ότι δεν ονειρεύεται, αλλά ξέρει πως έχει στα χέρια του μια εξαιρετική ομάδα, με παίκτες έτοιμους να ανταποκριθούν σε κάθε πρόκληση. Εξήγησε επίσης πως δεν έχουμε κερδίσει κάτι ακόμα και ότι το μυαλό όλων είναι στο επόμενο ματς.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο προπονητής της Εθνικής:

«Μετά τα πρώτα 2-3 λεπτά που δεν αρχίσαμε καλά, ελέγξαμε το παιχνίδι. Οι παίκτες μου έκαναν εξαιρετική δουλειά ακολουθώντας το πλάνο, αγωνίστηκαν με μεγάλη καρδιά μπροστά σε χιλιάδες φιλάθλους της Λιθουανίας, σε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαι περήφανος για τους παίκτες μου, όλα τα συγχαρητήρια αξίζουν σε αυτούς».

Για τον Κώστα Αντετοκούνμπο:

«Ο Κώστας Αντετοκούνμπο έκανε εξαιρετικό παιχνίδι. Η ενέργεια και η συγκέντρωσή του ήταν σε υψηλό επίπεδο και μας βοήθησε πολύ όπως όλα τα παιδιά. Ξέρουμε τι μπορεί να προσφέρει στην ομάδα και ήταν πολύ σημαντικός για τη νίκη μας».

Για τον προημιτελικό με την Τουρκία το 2009 και τον ημιτελικό που έρχεται:

«Θυμάμαι εκείνο το παιχνίδι, είχαμε κάνει πολύ καλή εμφάνιση. Είχα κάνει κι εγώ ένα πολύ καλό παιχνίδι, είχα βάλει κάποια τρίποντα, αλλά είχα κάνει και κάποια ανόητα λάθη στο τέλος. Τώρα έχουμε ένα ακόμη παιχνίδι, θα έχουμε το πλάνο μας και θα είμαστε έτοιμοι».

Για την ατάκα του Παπανικολάου «δώσαμε την ευκαιρία στους εαυτούς μας να συνεχίσουμε να ονειρευόμαστε»:

«Εγώ δεν ονειρεύομαι. Ξέρω τι μπορούν να κάνουν οι παίκτες μου, τους έχω εμπιστοσύνη, ξέρω πώς δουλεύουμε από την πρώτη μέρα. Δεν είναι όνειρο, είναι πραγματικότητα. Έχουμε μια πραγματικά καλή ομάδα και θα είμαστε έτοιμοι στο επόμενο παιχνίδι».

Για το σουτ:

«Πιστεύω πως έχουμε πολύ καλούς σουτέρ, όλα είναι εμπιστοσύνη και αυτοπεποίθηση. Έχουμε εξαιρετικό spacing, έχουμε έναν σούπερ σταρ που είναι έτοιμος να μοιράσει την μπάλα και όλοι εμπιστεύονται τον Γιάννη πως θα κάνει την κατάλληλη πάσα όταν χρειαστεί».

Για την διαιτησία και την αντιμετώπιση που έχει ο Γιάννης:

«Ο Γιάννης πρέπει να παίρνει περισσότερα φάουλ. Όταν τον αρπάζουν και πάνε 2-3 παίκτες πάνω του, πολλά είναι αντιαθλητικά φάουλ. Έπρεπε να παίρνει περισσότερες βολές, σε σχέση με άλλους παίκτες στο Ευρωμπάσκετ».

Για τον Γιάννη και την ηγεσία του:

«Έχει αρχίσει να μιλάει περισσότερο στην ομάδα, φέτος το κάνει περισσότερο από ποτέ. Είναι ένας άνθρωπος που πάντα βελτιώνεται, μπορεί να είναι στην κορυφή, αλλά ακόμη βελτιώνεται. Είναι αφοσιωμένος και συγκεντρωμένος στους στόχους του και της ομάδας. Είναι σπουδαίος ηγέτης, αλλά και ένας από τους πιο ταπεινούς ηγέτες που έχουμε δει.

Στο γήπεδο όμως θέλει να διαλύσει τους πάντες, όχι μόνος του, αλλά με τους συμπαίκτες του, τους οποίους εμπιστεύεται».

Για την πείνα για διάκριση:

«Πάντα είχαμε κίνητρο, εκπροσωπούμε την πατρίδα μας. Πείνα υπάρχει πάντα, άλλες φορές τα καταφέρνεις, άλλες όχι. Πρέπει να ζήσουμε τη στιγμή, να απολαύσουμε το τώρα και να προχωρήσουμε. Δεν κερδίσαμε κανένα μετάλλιο ή κανένα Κύπελλο. Κερδίσαμε τον προημιτελικό και προχωράμε στο επόμενο».

Για τους λόγους που ανέλαβε την Εθνική:

«Ανέλαβα την Εθνική ομάδα γιατί πιστεύω πολύ τους Έλληνες παίκτες, τον εαυτό μου, τους συνεργάτες μου… Ο τρόπος που με προσέγγισαν και ο πρόεδρος και ο αδερφικός μου φίλος, ο Νίκος Ζήσης, ήταν πάρα πολύ ζεστός. Πάντα αγαπούσα υπερβολικά την Εθνική ομάδα. Πάντα παλεύαμε, με τραυματισμούς ή όχι, για την Εθνική ομάδα και ήμασταν εκεί για αυτή.

Ήταν πολύ εύκολο για μένα να δεχτώ αυτή την πρόκληση, να ξαναφέρουμε το ελληνικό μπάσκετ ψηλά, να γεμίσουν τα γήπεδα παιδάκια που παίζουν μπάσκετ και κάθε νίκη της Εθνικής αυξάνει τις πιθανότητες. Ήταν μια νίκη, ξέρω τι μπορούν να κάνουν οι παίκτες μου. Πήγαμε στον ημιτελικό, ούτε γάτα ούτε ζημιά, προχωράμε για τον ημιτελικό».

Κώστας Σλούκας: «Ανοίγει η όρεξη… »

Ο Κώστας Σλούκας δεν έκρυψε πως… ανοίγει η όρεξη των Ελλήνων διεθνών, νίκη με τη νίκη, λίγη ώρα μετά την πρόκριση, έναντι της Λιθουανίας, στην τετράδα μιας διεθνούς διοργάνωσης ύστερα από 16 ολόκληρα χρόνια.

«Δεν σκεφτόμαστε τα προηγούμενα χρόνια, ούτε τι έχουμε και τι δεν έχουμε κάνει. Όλοι κατέθεσαν ψυχή σήμερα, και αν εξαιρέσουμε το νωθρό παιχνίδι στην αρχή, ελέγξαμε τον αγώνα. Ήταν άλλη μία μεστή εμφάνιση από την πλευρά μας. Τώρα πρέπει να ξεκουραστούμε, να χαρούμε μια μεγάλη επιτυχία, αλλά φυσικά ανοίγει και η όρεξη μαζί. Δεν τίθεται θέμα για μένα για το αν θα είμαι εκεί για την Εθνική Ομάδα ή όχι. Έχω μείνει εκτός μόνο όταν είχα πρόβλημα τραυματισμού. Κάθε χρόνο πιστέυω την ομάδα και πολύ περισσότρο φέτος με τον Βασίλη στο τιμόνι. Η Τουρκία είναι πολύ καλή ομάδα, ο Αταμάν είναι πολύ καλός προπονητής, αλλά κοιτάμε τι κάνουμε εμείς. Να ξεκουραστούμε λίγο και να πάμε να παίξουμε ένα μεγάλο παιχνίδι με τον κόσμο στο πλευρό μας. Είναι μια μεγάλη μέρα και στιγμή σήμερα και ελπίζω να κάναμε περήφανους τους Έλληνες σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Δεν μας φοβίζει κάτι. Κοιτάμε κάθε παιχνίδι, να μπαίνουμε δυνατά στα παιχνίδια, η ομάδα παίζει σκληρά και βελτιώνεται όπως για παράδειγμα στα ριμπάουντ. Δώσαμε μεγάλες μάχες και ήρθε μια νίκη σημαντική με μεστή εμφάνιση,» είπε χαρακτηριστικά ο Κώστας Σλούκας.

Παραδέχτηκαν την ανωτερότητα της εθνικής Ελλάδας οι Κουρτινάιτις και Βαλαντσιούνας

Ούτε ο Ομοσπονδιακός της «Λιέτουβα», Ρίμας Κουρτινάιτις, ούτε ο σούπερ σταρ της, Γιόνας Βαλαντσιούνας… έψαξαν δικαιολογίες τους, για τον αποκλεισμό τους από την Ελλάδα. Ο Κουρτινάιτις μάλιστα συνεχάρη και τον Ομοσπονδιακό τεχνικό της εθνικής Βασίλη Σπανούλη για το «εξαιρετικό κοουτσάρισμα».

Ο Ρίμας Κουρτινάιτις τόνισε: «Θέλω να συγχαρώ την Ελλάδα και τον Βασίλη Σπανούλη για το εξαιρετικό κοουτσάρισμα. Ήταν καλύτεροι από μας, εμείς δεν ήμασταν αρκετά δυνατοί για να κερδίσουμε. Εμείς έχουμε έξι νέους παίκτες, κάποιοι έπαιξαν τέτοιου επιπέδου παιχνίδι για πρώτη φορά».

Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας σχολίασε από την πλευρά του: «Ήταν μια μάχη, η Ελλάδα ήταν πιο δυνατή. Ήταν καλύτεροι από μας και συγχαρητήρια για την πρόκριση. Χάρηκα που παλέψαμε μέχρι το τέλος, δώσαμε μια καλή μάχη. Όλα τα παιδιά ξέρουν τι σημαίνει να φοράνε το εθνόσημο και το κάνουν με χαρά. Είμαστε πιο δυνατοί ως ένα, υποστηρίζουμε ο ένας τον άλλο, παίζουμε ο ένας για τον άλλο και χαίρομαι που είμαι μέλος αυτής της ομάδας. Προσωπικά δεν είχα κάποιον πόνο, ο πάγος στον ώμο μου ήταν περισσότερο προληπτικά».

Με πληροφορίες από filathlos.gr, AΠΕ-ΜΠΕ