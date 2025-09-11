Ευρωμπάσκετ 2025: Ο «χάρτης» των ημιτελικών – Η ημέρα και οι ώρες των αγώνων

Συμπληρώθηκε ο χάρτης των ημιτελικών του Ευρωμπάσκετ 2025.

Μετά τους αποκλεισμούς της Σερβίας και της Γαλλίας από τη φάση των «16», η Γερμανία πήρε την πρόκριση επικρατώντας της Σλοβενίας του Λούκα Ντόντσιτς, με 99-91.

Το βράδυ της Τετάρτης (10/09) συμπληρώθηκε η τελική τετράδα της 42ης έκδοσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, με την Ελλάδα να δηλώνει «παρούσα» στα προημιτελικά μετά την σπουδαία χθεσινή νίκη της επί της Λιθουανίας, αντιμετωπίζοντας την Τουρκία που με τη σειρά της απέκλεισε την Πολωνία.

Η Εθνική Ελλάδος θα αντιμετωπίσει το σύνολο του Εργκίν Αταμάν την προσεχή Παρασκευή (12/09) στις 21:00, ενώ, ο άλλος ημιτελικός, ανάμεσα στη Γερμανία και τη Φινλανδία θα διεξαχθεί την ίδια ημέρα στις 17:00.

Όσον αφορά τον μικρό και τον μεγάλο τελικό, εκείνοι θα λάβουν χώρα την Κυριακή στις 14 του μήνα στις 17:00 και 21:00 αντίστοιχα.

Το πρόγραμμα των ημιτελικών:

Παρασκευή 12/09

Γερμανία-Φινλανδία 17:00

Ελλάδα-Τουρκία 21:00

Κυριακή 14/09

Μικρός τελικός 17:00

Τελικός 21:00

www.real.gr