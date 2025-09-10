Η Euroleague ανακοίνωσε και επίσημα ότι το Final Four του 2026 θα διεξαχθεί στην Αθήνα, φέρνοντας πίσω στην πρωτεύουσα της Ελλάδας τη μεγαλύτερη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ σχεδόν είκοσι χρόνια μετά την τελευταία φορά.

Η μεγάλη διοργάνωση θα φιλοξενηθεί στο Telekom Center Athens (ΟΑΚΑ), το ιστορικό γήπεδο που χωράει πάνω από 18.000 θεατές, χτισμένο το 1994 και ανακαινισμένο ριζικά για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Οι ημιτελικοί έχουν οριστεί για τις 22 Μαΐου, ενώ ο μεγάλος τελικός θα διεξαχθεί στις 24 Μαΐου.

Η Αθήνα είχε φιλοξενήσει για πρώτη φορά το Final Four το 2007, σε μια διοργάνωση που έμεινε στην ιστορία. Σχεδόν δύο δεκαετίες μετά, η EuroLeague επιστρέφει στην ίδια έδρα, επιβεβαιώνοντας τον ξεχωριστό ρόλο της Ελλάδας στο μπασκετικό στερέωμα.

«Η Αθήνα είναι μια πόλη με τεράστια μπασκετική παράδοση και μερικούς από τους πιο παθιασμένους φιλάθλους στην Ευρώπη. Είμαστε ενθουσιασμένοι που επιστρέφουμε σε μια πόλη που έχει φιλοξενήσει μερικές από τις πιο αξέχαστες στιγμές στην ιστορία της EuroLeague», δήλωσε ο πρόεδρος της Euroleague, Ντέγιαν Μποντιρόγκα.

Από την πλευρά του, ο CEO της διοργάνωσης, Παούλιους Μοτιεγιούνας, υπογράμμισε: «Η αφοσίωση της Αθήνας στο μπάσκετ και το πάθος των Ελλήνων φιλάθλων κάνουν την πόλη ιδανικό σκηνικό για το μεγαλύτερο μας γεγονός. Ευχαριστούμε την Ελληνική Κυβέρνηση και το Υπουργείο Αθλητισμού για τη στήριξή τους. Με αυτή τη συνεργασία, είμαστε βέβαιοι ότι θα ζήσουμε ξανά μια αξέχαστη εμπειρία».

Με την επιλογή της Αθήνας, η EuroLeague δείχνει ξεκάθαρα ότι θέλει να δώσει στο κοινό της μια κορυφαία εμπειρία, ενώ παράλληλα ενισχύει το διεθνές προφίλ της διοργάνωσης.